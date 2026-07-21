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जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम विवाद पर सियासत तेज: भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस, सीआईडी जांच की भी चर्चा तेज

14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ी के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रांची में मशाल जुलूस निकाला.

BJYM Protest in Ranchi
रांची में मशाल जुलूस निकालते भाजयुमो कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 9:07 PM IST

5 Min Read
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रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. परिणाम में कथित अनियमितताओं, ओएमआर शीट में गड़बड़ी और कटऑफ सार्वजनिक नहीं किए जाने के आरोपों के बीच मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार और जेपीएससी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

इसी बीच, जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम की जांच को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी.

रांची में मशाल जुलूस निकालते भाजयुमो कार्यकर्ता (वीडियो-ईटीवी भारत)

परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने 2 जुलाई 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया. आयोग की मेरिट सूची में कुल 2,204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया. परिणाम घोषित होने के बाद से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

अभ्यर्थियों का आरोप

अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने कटऑफ अंक सार्वजनिक किए बिना परिणाम जारी किया है. कई छात्रों का दावा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें असफल घोषित किया गया, जबकि कम अंक पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया. सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर शीट की विसंगतियों को लेकर भी कई दावे सामने आए, जिसके बाद छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी.

BJYM Protest in Ranchi
झारखंड लोक सेवा आयोग का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

पीटी परिणाम रद्द करने की मांग

इस मुद्दे को लेकर मंगलवार शाम भाजयुमो ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशाल लेकर सरकार और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की और पीटी परिणाम रद्द कर दोबारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की मांग की.

बुधवार को जेपीएससी कार्यालय का घेराव

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई हैं. उन्होंने कहा कि आयोग पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है. अब तक कटऑफ सार्वजनिक नहीं किया गया है और आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारियों का भी समुचित जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवा शामिल होंगे.

BJYM Protest in Ranchi
झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग

शशांक राज ने कहा कि राज्य सरकार केवल जांच की बात कर रही है, जबकि युवाओं को ठोस कार्रवाई चाहिए. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और यदि अनियमितताएं साबित होती हैं तो परिणाम रद्द किया जाए. इस बीच, मंगलवार को जेपीएससी के रांची स्थित कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम के पहुंचने और दस्तावेजों की जांच किए जाने की चर्चा पूरे दिन होती रही.

सीआईडी और पुलिस जांच की चर्चा

शशांक राज ने बताया कि सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय पहुंची है. यह सरकार द्वारा भ्रमित करने का एक दिखावा है और आईवाश कार्रवाई है. जो जानकारी मिल रही है कि आयोग से जुड़े कुछ अभिलेखों और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, सब दिखावा है. हालांकि, सीआईडी, रांची पुलिस या जेपीएससी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में जांच की दिशा और दायरे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद परीक्षा परिणाम को लेकर उठ रहे सवाल और तेज हो गए हैं.

अभ्यर्थियों का कहना है कि जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके.जेपीएससी पीटी परिणाम को लेकर बढ़ता विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. अब सभी की नजर प्रस्तावित जेपीएससी घेराव, जांच की दिशा और आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

BJYM Protest in Ranchi
प्रदर्शन में शामिल भाजयुमो कार्यकर्ता और अभ्यर्थी. (फोटो-ईटीवी भारत)

"जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है. हमारी मांग है कि परिणाम रद्द कर निष्पक्ष जांच कराई जाए. जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा. बुधवार को पूरे राज्य से हजारों युवा जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय पहुंची है, यह सिर्फ दिखावा है."-शशांक राज, भारतीय युवा मोर्चा अध्यक्ष

"झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार को पूरे मामले की पारदर्शी जांच करानी चाहिए. यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. भाजपा युवाओं की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है."-वरुण साहू, रांची महानगर अध्यक्ष, भाजपा

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