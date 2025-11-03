ETV Bharat / state

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष बोले 2027 में धामी लगाएंगे जीत की हैट्रिक, भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़ रही है युवा शक्ति

काशीपुर पहुंचे भायजुमो प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली: गदरपुर के बाद काशीपुर में पहुंचने पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली का रोड शो के जरिए पांच किलोमीटर तक काफिले के साथ चलते हुए जिला कार्यालय तक भव्य स्वागत किया गया. जिला कार्यालय पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका फूलमाला के साथ तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया. उन्हें तलवार भी भेंट की गई.

काशीपुर: करीब 22 दिन के प्रदेश भ्रमण के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली रविवार को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे. यहां पहुंचने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने उनका शानदार स्वागत किया. विपुल के स्वागत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि उनका रोड शो 5 किलोमीटर चला. इस कारण वो करीब 2 घंटे की देरी से जिला कार्यालय पहुंच सके.

जवानी जिस तरफ चलती है, वहां नेतृत्व चलता है. आज का युवा तय करेगा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा. विकसित भारत की परिकल्पना पर उन्होंने कहा कि आश्वासन लेकर जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वप्न को साकार करने में युवा मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा. युवाओं के भीतर आज एक अभूतपूर्व ऊर्जा, विश्वास और आग दिखाई दे रही है. 9 तारीख को अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद लगातार प्रदेश भ्रमण के दौरान गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जिस स्तर का जोश मैंने महसूस किया है, वह इस बात की पुष्टि है कि वर्ष 2027 के चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शानदार हैट्रिक बनाकर इतिहास रचेंगे.

-विपुल मैंदोली, प्रदेश अध्यक्ष, भाजयुमो-

युवा शक्ति बीजेपी से भावनात्मक रूप से जुड़ रही है: विपुल मैंदोली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस पारदर्शिता, गति और डिलीवरी मैकेनिज्म के साथ योजनाओं को गांव-गांव, शहर-शहर और दरवाजे-दरवाजे तक पहुंचाया है, वही आज युवा शक्ति को भावनात्मक रूप से भी मजबूती से जोड़ रहा है. यही कनेक्शन 2027 के परिणामों में निर्णायक प्रभाव डालेगा.

भारत आज दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र: उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और दो-तिहाई जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है. इतनी बड़ी डेमोग्राफी को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ना, उसे रचनात्मक दिशा देना और उसे वोट परिवर्तन की राजनीतिक क्षमता में बदलना भाजपा युवा मोर्चा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इस जिम्मेदारी को वह व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और संगठनात्मक शक्ति के साथ निभाने जा रहे हैं. विपुल मैंदोली ने बताया कि युवा मोर्चा का उद्देश्य सिर्फ नारों तक सीमित नहीं, बल्कि हर बूथ पर बीस सशक्त, जागरूक और सक्रिय युवाओं की टीम खड़ी करके जमीनी स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है.

युवाओं की एनर्जी आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है: उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से युवा कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिस गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता उनसे मिलने, बातचीत करने, फोटो लेने और सोशल मीडिया पर पल-पल साझा करने में उत्साहित हैं, वही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है. दो-दो घंटे की देरी भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ और उत्साह इतना तीव्र था कि बीच से निकलना कठिन हो गया. उन्होंने कहा कि उनमें जो एनर्जी है, वही ऊर्जा मुझे लगातार आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है. यही शक्ति 2027 के जनादेश का सबसे निर्णायक फैक्टर बनने जा रही है.

विपुल मैंदोली ने बताया कब तक पूर्ण होगा संगठन: संगठन संरचना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में हर घोषणा व्यापक समन्वय, संगठनात्मक सहयोग और सामूहिक निर्णय से होती है. प्रदेश और जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. इस महीने के अंत तक जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे. इसके बाद 10 से 15 दिनों के भीतर मंडल अध्यक्षों की घोषणा होगी और अगले वर्ष जनवरी तक पूर्ण निर्माण और संरचना तैयार कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का अर्थ सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि यह भी है कि भाजपा के पास हर समीकरण, हर वर्ग और हर युवा के नेतृत्व की क्षमता मौजूद है. इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हुए युवा मोर्चा पूरे उत्तराखंड में संगठन की संरचना को और अधिक शक्तिशाली बनाकर पेश करेगा.

ये भी पढ़ें: भाजपा ने घोषित किये युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री, देखें पूरी लिस्ट