भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा बोले, 'चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण', राहुल गांधी पर कसा तंज
भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है. प्रदेशभर में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.
Published : September 2, 2026 at 7:37 PM IST
बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. टिकट वितरण के बाद अब प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा बीकानेर दौरे पर पहुंचे. अपने दौरे के दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी युवाओं की भूमिका महत्वूपर्ण रहने वाली है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुनाव को लेकर तंज कसा.
'निकाय चुनाव भाजपा के लिए शानदार अवसर': शंकर गोरा ने निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा और शानदार अवसर बताया. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और प्रदेशभर में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन स्तर पर लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है और युवाओं की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाली है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी का परचम लहराएगा और चुनाव परिणाम भाजपा के लिए विजय उत्सव के रूप में सामने आएगा.
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राहुल गांधी पर कसा तंज: युवाओं से संवाद के दौरान शंकर गोरा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले राहुल गांधी की एक तरह से री-लॉन्चिंग करती है. चुनाव से पहले नया नारा और नया अभियान लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाती है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उसके प्रयास सफल होते दिखाई नहीं देते. चुनावों में कांग्रेस नए नारों और अभियानों के सहारे जनता के बीच जाने का प्रयास करती है, लेकिन मतदाता भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं.
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'लगातार युवाओं को साथ लेकर चलती है भाजपा': दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन के बाद भाजपा को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव के सवाल पर गोरा ने कहा कि युवाओं का भाजपा से जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है. भाजपा केवल चुनाव के समय युवाओं के बीच नहीं जाती, बल्कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर युवाओं को लगातार साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बीकानेर नगर निगम चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने युवा मोर्चा से जुड़े तीन साथियों को टिकट दिया है. उनके मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि पार्टी युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने और उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी देने की दिशा में काम कर रही है.
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'पीएम भी करते हैं युवाओं से संवाद': शंकर गोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के साथ संवाद का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार युवाओं से संवाद करते हैं और 'परीक्षा पर चर्चा' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों और युवाओं से जुड़ते हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और युवाओं के कौशल विकास जैसे विषयों को लेकर सरकार की नीतियों का असर भी दिखाई दे रहा है.
'युवाओं का भाजपा विचारधारा से जुड़ाव': गोरा ने पंजाब यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्रसंघ अध्यक्ष चुना जाना युवाओं के बीच भाजपा विचारधारा के जुड़ाव को दर्शाता है. गोरा ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और चुनाव में कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं.