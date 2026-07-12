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भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कार्यकर्ताओं में भरा जोश, रोहित मिश्रा बोले- सपा-कांग्रेस जातिवाद से समाज तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेगे

रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश. ( Photo Credit; ETV Bharat )