ETV Bharat / state

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कार्यकर्ताओं में भरा जोश, रोहित मिश्रा बोले- सपा-कांग्रेस जातिवाद से समाज तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेगे

रोहित मिश्रा 1090 चौराहे से हजारों भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालते हुए प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे.

रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश.
रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया. कार्यभार ग्रहण करने के बाद युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने सपा व कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वे जातिवाद से तोड़ेंगे-हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे.

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे जाति का गणित लेकर आएंगे, लेकिन हम विकास का हिसाब लेकर जनता के बीच जाएंगे. वे जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने का काम करेंगे, जबकि भाजपा राष्ट्रवाद के सूत्र में समाज को जोड़ने का कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में उतरेगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं को आगे आकर जन-जन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचानी होंगी. भाजपा सरकार में लाखों युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिला है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है.

वर्ष 2017 से पहले प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवादी भर्ती व्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज कानून का राज स्थापित हुआ है. बेटियां सुरक्षित हैं, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो रही है और युवाओं को बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने सभी युवा कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुटने का आह्वान किया.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा केवल एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है. कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से युवा मोर्चा ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल और बूथ तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगा.

युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हमेशा राष्ट्रहित और संगठन हित को सर्वाेपरि रखा है. भाजपा का युवा कार्यकर्ता केवल चुनावी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का वाहक है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रोहित मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक मजबूती और जनसंपर्क अभियान को नई गति देगा.

उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में युवाओं के लिए जो अवसर उपलब्ध हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को घर-घर तक पहुंचाएं. 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरी शक्ति और समर्पण के साथ कार्य करें.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, बोली- दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, CM योगी से मिलवा दो

TAGGED:

BJYM STATE PRESIDENT ROHIT MISHRA
ROHIT MISHRA TAUNTS SP CONGRESS
LUCKNOW NEWS
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.