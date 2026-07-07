ETV Bharat / state

14वीं JPSC पीटी परीक्षा परिणाम के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन, परिणाम रद्द कर CBI जांच की मांग

14वीं JPSC पीटी परीक्षा परिणाम के खिलाफ भाजयुमो ने रांची में प्रदर्शन कर रद्द करने की मांग की.

14th JPSC Preliminary Exam results
भाजयुमो का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के परिणामों को लेकर मंगलवार को रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परिणाम को पूरी तरह रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता और अभ्यर्थी मौजूद रहे.

निष्पक्ष जांच की मांग

प्रदर्शन का नेतृत्व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी ने पारदर्शिता का पालन किए बिना परीक्षा परिणाम जारी किया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में असंतोष है. उनका कहना था कि आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और निष्पक्ष जांच के बिना अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा.

झारखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज का बयान (ETV Bharat)

अभ्यर्थियों की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं करना पारदर्शिता के विपरीत- शशांक राज

शशांक राज ने कहा कि आयोग ने परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन अब तक कट-ऑफ अंक और अभ्यर्थियों की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं की गई है. उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता के विपरीत है. उन्होंने यह भी कहा कि जारी मेरिट सूची पर आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों या सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है. उन्होंने ओएमआर शीट से जुड़े मामले पर भी गंभीर आपत्ति जताई. उनका दावा था कि कई अभ्यर्थियों के अंक और मूल्यांकन को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है.

14th JPSC Preliminary Exam results
भाजयुमो का प्रदर्शन (ETV Bharat)

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी को पहले प्रश्न पत्र में 100 में से केवल 48 अंक मिले, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 97 अंक प्राप्त हुए. उनके अनुसार परीक्षा विशेषज्ञ भी इस तरह के परिणाम को असामान्य मान रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

बैकलॉग पीटी परीक्षा को लेकर भी सवाल

भाजयुमो ने बैकलॉग पीटी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. संगठन का आरोप है कि 832 अभ्यर्थियों से संबंधित रिकॉर्ड और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है. उनका कहना है कि जब तक इन सभी बिंदुओं पर आयोग स्पष्ट जवाब नहीं देता, तब तक अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल नहीं हो सकता.

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा, जेपीएससी की परीक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है. बिना कट-ऑफ जारी किए परिणाम प्रकाशित करना और मेरिट सूची पर जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होना गंभीर मामला है. पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और वर्तमान पीटी परिणाम को रद्द कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा परिणाम जारी किया जाना चाहिए.

आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल की तैनाती रही और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही. भाजयुमो ने चेतावनी दी कि यदि आयोग जल्द अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान नहीं करता और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. संगठन का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ा विषय है.

ये भी पढ़ें:

जेपीएससी सिविल जज 2023 के पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1844 अभ्यर्थी हुए सफल

जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, रांची के 15 केंद्रों पर 7 हजार अभ्यर्थी हुए शामिल

TAGGED:

BJYM PROTESTS
14वीं JPSC पीटी परीक्षा परिणाम
भारतीय जनता युवा मोर्चा
JPSC बैकलॉग पीटी परीक्षा
14TH JPSC PRELIMINARY EXAM RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.