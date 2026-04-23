ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति, भाजयुमो ने विपक्षी दलों का पुतला फूंका

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ वोटिंग करने पर बीजेवाईएम ने विपक्षी दलों पर हल्ला बोला है.

Uproar over the Nari Shakti Vandan Adhiniyam
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर छत्तीसगढ़ में राजनीति जारी है. धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भाजयुमो जिला धमतरी द्वारा शहर के घड़ी चौक में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित कर “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को लोकसभा में पारित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुल 8 पुतले जलाकर अपना विरोध जताया है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा का गुस्सा

भाजयुमो जिला अध्यक्ष शुभांक मिश्रा ने बताया कि एनडीए गठबंधन का विरोध करने पर प्रमुख विपक्षी नेताओं का पुतला जलाया गया. इसमें पप्पू यादव, भूपेश बघेल, और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं के पुतले जलाए गए.

धमतरी में भाजयुमो का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

यह बिल महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया, जो मातृशक्ति के अधिकारों का हनन है- शुभांक मिश्रा, अध्यक्ष, बीजेवाईएम, धमतरी

भारतीय जनता महिला मोर्चा की नम्रता पवार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक कांग्रेस द्वारा विफल किया गया. उनके अनुसार, 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है.

वहीं, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई और अब महिलाओं का अपमान किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच महिलाओं को सशक्त बनाने की है, लेकिन विपक्ष इस दिशा में बाधा डाल रहा है.

नक्सलवाद का खात्मा और सुकमा में बदलाव, चिंतागुफा और चिंतलनार में विकास, कलेक्टर ने किया दौरा

मनेंद्रगढ़ में बीजेपी का उग्र प्रदर्शन,महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर गुस्सा, कांग्रेस के खिलाफ फूंका पुतला

TAGGED:

NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM
महिला आरक्षण
भाजयुमो का प्रदर्शन
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल
BJYM PROTEST ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.