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मणि शंकर अय्यर की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का विरोध, भाजयुमो ने किया रोड जाम

जयपुर के कनोडिया कॉलेज में शनिवार को आयोजित व्याख्यान 'भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत?' विषय पर अपने विचार रखते हुए कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर ने पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसका अब विरोध हो रहा है. अय्यर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि हाल ही में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में भी विवादित घटनाएं सामने आई थीं, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी सबने देखी.

जयपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री मणि शंकर अय्यर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में रविवार को भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कनोडिया कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करते हुए पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का चरित्र ही ऐसा हो गया है कि वे देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, और पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उनका विरोध किया जाएगा.

गोरा ने कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर पहले भी प्रधानमंत्री की जाति को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं और इस तरह की टिप्पणियों को राजस्थान का युवा सहन नहीं करेगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उनका विरोध किया जाएगा.

हिंदुत्व पर सवाल उठाना गलत: वहीं, बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने कहा कि अय्यर का इतिहास ही विवादित रहा है और वे तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर बार-बार प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं, जबकि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को देश और उसकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए. यदि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो जनता इसका कड़ा विरोध करेगी, और अय्यर जैसे नेताओं का भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा.

मणि शंकर अय्यर के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

जनता नहीं करेगी माफ: प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए संगठन महामंत्री श्रवण बगड़ी ने कहा कि जिस तरह की भाषा अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की है, उसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि अय्यर के बयान से आम लोगों में भी आक्रोश है और इसी कारण भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन कर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस नेताओं को उनके बयानों का जवाब देगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा.

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