ETV Bharat / state

सरकार की अर्थी लेकर सड़क पर उतरे भाजयुमो कार्यकर्ता, कहा- जल्द छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन

रांची: लंबित छात्रवृत्ति की भुगतान की मांग तेज हो गई है. राज्य सरकार के खिलाफ छात्रों के साथ-साथ अब राजनीतिक संगठन से जुड़े युवा भी मुखर होने लगे हैं. पिछले दो वर्ष से राज्य के लाखों छात्रों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति को लेकर आज 16 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे. इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक अर्थी जुलूस निकालकर सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए. आंदोलन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं की मांग लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर था.

उग्र होगा आंदोलन: भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में जुलूस जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा, जहां अर्थी जुलूस लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा. सरकार विरोधी नारे के बीच भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर पुतला दहन किया. इस मौके पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि एक तरफ छात्र परेशान हैं और सरकार निश्चिंत है. छात्रवृत्ति नहीं मिलने का कारण सरकार टेक्निकल वजह बताकर अपनी खामी छुपाने में लगी है. यदि छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द नहीं किया जाएगा तो इससे भी उग्र आंदोलन भाजयुमो के कार्यकर्ता करेंगे.