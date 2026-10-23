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भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले-पीएम का बीपी बढ़ाने आए सीजेपी वर्कर खुद का बढ़वा गए शुगर लेवल

सिरोही में भाजयुमो पदाधिकारियों ने किया जोशी का स्वागत ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दूसरे आंदोलन को फेल बताया. जोशी ने शुक्रवार को यहां कहा कि इस बार देश के युवाओं ने उन सब मच्छर और कॉकरोच को मैसेज दिया है कि हर बार वे उनके झांसे में नहीं आएंगे. सीजेपी के प्रोटेस्ट-2 में 150 से ज्यादा युवा नहीं आए. जो आए, उनको भी अपनी पार्टी एनएसयूआई, एफएसआई एवं आइशा आदि के झंडे लेकर बाहर निकलना पड़ा क्योंकि इस बार युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी. जोशी जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांति वन में वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे.