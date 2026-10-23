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भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले-पीएम का बीपी बढ़ाने आए सीजेपी वर्कर खुद का बढ़वा गए शुगर लेवल

हेमांग जोशी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा प्रोटेस्ट फेल था.

BJYM office-bearers welcomed Joshi in Sirohi
सिरोही में भाजयुमो पदाधिकारियों ने किया जोशी का स्वागत (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2026 at 5:51 PM IST

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सिरोही: भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दूसरे आंदोलन को फेल बताया. जोशी ने शुक्रवार को यहां कहा कि इस बार देश के युवाओं ने उन सब मच्छर और कॉकरोच को मैसेज दिया है कि हर बार वे उनके झांसे में नहीं आएंगे. सीजेपी के प्रोटेस्ट-2 में 150 से ज्यादा युवा नहीं आए. जो आए, उनको भी अपनी पार्टी एनएसयूआई, एफएसआई एवं आइशा आदि के झंडे लेकर बाहर निकलना पड़ा क्योंकि इस बार युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी. जोशी जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांति वन में वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे.

भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने कहा कि इस बार सीजेपी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लेड प्रेशर चेक करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका खुद का डाइबिटीज यानी शुगर लेवल बढ़ गया. उन्होंने दावा किया है कि इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ने रिपोर्ट में कहा कि 54 संस्थाएं अन्य पार्टियों के साथ मिलकर फ्रांस और इंडिया में एक साथ ऐसे प्रोटेस्ट कराने की कोशिश कर रही है. इस बार देश की जनता यह जान चुकी है. ये चुनाव में हारने वाले हैं. सड़क पर भी हार गए.

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी . (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें: हेमांग जोशी ने संभाली भाजयुमो की कमान, बोले- युवा शक्ति को संगठित करेंगे

ब्रह्माकुमारी संस्थान को मानते घर: भाजयुमो अध्यक्ष जोशी ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान को वे अपना घर मानते हैं. खुद को बाबा का बच्चा मानते हैं. ब्रह्माकुमारी संस्थान मनाने की नहीं, अनुभव करने की संस्थान है. यहां आकर बहुत कुछ अनुभव किया जा सकता है. युवाओं को संस्था से जुड़कर यहां के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए. इससे पहले जोशी का भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोपाल माली के नेतृत्व में स्वागत किया गया.

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BJYM PRESIDENT JOSHI IN SIROHI
CJP PROTEST 2 FAILS
COCKROACH JANATA PARTY MOVMENT
ब्रह्माकुमारीज़ ग्लोबल समिट
भाजयुमो अध्यक्ष हेमांग जोशी

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