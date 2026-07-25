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बीजापुर में भाजयुमो सदस्यता अभियान, भोपालपटनम में 372 युवाओं ने थामा बीजेपी का दामन

कार्यक्रम में नवप्रवेशी युवाओं का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि भाजपा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य शक्ति मानती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण युवाओं का विश्वास लगातार भाजपा के प्रति बढ़ रहा है.

बीजापुर: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने बीजापुर जिले भोपालपटनम में भव्य सदस्यता एवं युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर संगठन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया. अभियान के दौरान कुल 372 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा.

बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की (ETV Bharat Chhattisgarh)

ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का संकल्प

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कहा कि युवा शक्ति देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है. संगठन युवाओं को नेतृत्व के ज्यादा अवसर प्रदान कर उन्हें समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार कर रहा है. उन्होंने नए सदस्यों से संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. इस कार्यक्रम को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिहर सहनी के नेतृत्व में सफल हुआ.

नवसदस्यों का पूर्व मंत्री और नेताओं ने किया स्वागत

सदस्यता अभियान के दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीनिवास मुदलियार, भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग सहित भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवसदस्यों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया. कार्यक्रम के अंत में संगठन को बूथ स्तर तक और ज्यादा सशक्त बनाने और अधिक से अधिक युवाओं को भाजपा से जोड़ने का संकल्प लिया गया.

भाजयुमो का सदस्यता अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कुणाल ठाकुर,जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री संजय लुक्कड़, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जया देवी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्ष्मैया, मंडल अध्यक्ष नरसिंह रेड्डी, चिन्नाराम तेलम, तीरथ जुमार सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे.