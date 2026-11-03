भाजयुमो नेता रोहित का अखिलेश पर तंज, कहा- 'जिन्हें राम में आस्था नहीं, वे अंगद के पांव पर क्या बोलेंगे'
सपा प्रमुख के बयान पर रोहित मिश्रा ने कहाकि, जिन्हें भगवान राम में ही आस्था नहीं है, वे अंगद में आस्था की बात क्या सोचेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:18 AM IST
कानपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने सोमवार को कानपुर आगमन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया.
सपा प्रमुख के 'अंगद के पांव' वाले बयान पर पलटवार करते हुए रोहित मिश्रा ने कहा कि, जिन्हें भगवान राम में ही आस्था नहीं है, वे अंगद जी में आस्था की बात क्या सोचेंगे.
साथ ही, कारसेवक दिवस के मौके पर उन्होंने कारसेवकों की शहादत को याद करते हुए सपा की मानसिकता पर सवाल उठाए और ऐलान किया कि युवा मोर्चा इस बार चुनाव में 'वैचारिक योद्धाओं' को मैदान में उतारेगा.
कारसेवकों की शहादत को किया नमन, अखिलेश यादव पर पलटवार
कानपुर पहुंचे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा कि, आज का दिन उन कारसेवकों को याद करने और श्रद्धांजलि देने का है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी. उन्होंने कहा कि, आज वे खुद उन शहीद कारसेवकों के परिजनों से मिलने भी जा रहे हैं.
अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जब जमीन ही नहीं बचेगी, तो अंगद का पैर कहां रहेगा', करारा जवाब देते हुए रोहित मिश्रा ने कहा, "इनकी कुत्सित मानसिकता यही दिखाती है कि ये ना भगवान राम को मानते हैं और ना अंगद जी को.अंगद के पांव का मतलब सुशासन का शासन है, जो हमेशा रहेगा. यह तो जनता तय करेगी कि किसकी जमीन है और किसका पांव है."
'दिल्ली में बैठकर तय नहीं हो सकता युवाओं का मन, मोदी के विजन के साथ है युवा'
युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक माहौल को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि, कुछ हजार युवाओं की मौजूदगी के आधार पर पूरे प्रदेश के युवाओं की सोच तय नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि, केवल दिल्ली में बैठकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि देश या प्रदेश के युवाओं का मन क्या है.
रोहित मिश्रा ने दावा किया कि, आज भी देश और प्रदेश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भाजपा की नीतियों, सुशासन और वर्ष 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ मजबूती से खड़ा है.
'2027 के रण में उतरेंगे वैचारिक योद्धा, गांव-गांव पहुंचेगी पार्टी की विचारधारा'
आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि,युवा मोर्चा इस बार के चुनाव में एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है. संगठन इस बार चुनावी मैदान में 'वैचारिक योद्धाओं' को उतारने जा रहा है.
उन्होंने बताया कि,ये तैयार युवा कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली और हर घर तक पहुंचकर पार्टी के विचारों और नीतियों के संवाहक बनेंगे. युवाओं की इसी फौज और सक्रियता के दम पर आगामी चुनावों में एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है.
इससे पहले, कानपुर पहुंचने पर युवा मोर्चा दक्षिण के पूर्व जिला मंत्री अविनाश पाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें माला-पट्टा पहना कर सम्मानित किया.
रोहित मिश्रा यूपी भाजयुमो अध्यक्ष