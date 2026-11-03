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भाजयुमो नेता रोहित का अखिलेश पर तंज, कहा- 'जिन्हें राम में आस्था नहीं, वे अंगद के पांव पर क्या बोलेंगे'

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने सोमवार को कानपुर आगमन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया.

सपा प्रमुख के 'अंगद के पांव' वाले बयान पर पलटवार करते हुए रोहित मिश्रा ने कहा कि, जिन्हें भगवान राम में ही आस्था नहीं है, वे अंगद जी में आस्था की बात क्या सोचेंगे.

साथ ही, कारसेवक दिवस के मौके पर उन्होंने कारसेवकों की शहादत को याद करते हुए सपा की मानसिकता पर सवाल उठाए और ऐलान किया कि युवा मोर्चा इस बार चुनाव में 'वैचारिक योद्धाओं' को मैदान में उतारेगा. भाजयुमो नेता रोहित का अखिलेश पर तंज. (ईटीवी भारत) कारसेवकों की शहादत को किया नमन, अखिलेश यादव पर पलटवार कानपुर पहुंचे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा कि, आज का दिन उन कारसेवकों को याद करने और श्रद्धांजलि देने का है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी. उन्होंने कहा कि, आज वे खुद उन शहीद कारसेवकों के परिजनों से मिलने भी जा रहे हैं. अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जब जमीन ही नहीं बचेगी, तो अंगद का पैर कहां रहेगा', करारा जवाब देते हुए रोहित मिश्रा ने कहा, "इनकी कुत्सित मानसिकता यही दिखाती है कि ये ना भगवान राम को मानते हैं और ना अंगद जी को.अंगद के पांव का मतलब सुशासन का शासन है, जो हमेशा रहेगा. यह तो जनता तय करेगी कि किसकी जमीन है और किसका पांव है." 'दिल्ली में बैठकर तय नहीं हो सकता युवाओं का मन, मोदी के विजन के साथ है युवा'