JPSC Protest: 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र, भाजयुमो ने दिया अपना समर्थन
रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को भाजयुमो ने अपना समर्थन दिया है.
Published : August 8, 2026 at 11:26 PM IST
रांचीः भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगामी 10 अगस्त को होनेवाले विधानसभा घेराव में पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है. इसको लेकर शनिवार को उन्होंने प्रेस वार्ता भी की.
भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंड में JPSC एवं JSSC की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं एवं घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. झारखंडी युवाओं के अधिकार एवं रोजगार के अवसरों को बाहरी लोगों के हाथों बेचने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रोजगार युवाओं का अधिकार है, किसी सरकार की कृपा नहीं.
उन्होंने कहा कि JPSC मामले में CID जांच और चेयरमैन के इस्तीफे को महज आई-वॉश और राजनीतिक स्टंट है. उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा अब इस तरह के छलावे में आने वाले नहीं हैं. युवाओं को पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो.
JPSC एवं JSSC नियुक्ति में लगे तमाम आरोपों की CBI जांच हो- शशांक राज
शशांक राज ने कहा कि पिछले 15 दिनों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बारिश और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भूखे-प्यासे धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों का यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार को झारखंड के युवाओं के भविष्य की कितनी चिंता है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा छात्रों के आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है आगामी 10 अगस्त को छात्रों द्वारा प्रस्तावित विधानसभा घेराव को भाजयुमो अपना पूर्ण समर्थन देगा और छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में खड़ा रहेगा. प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि JPSC एवं JSSC नियुक्ति में लगे तमाम आरोपों की CBI जांच कराई जाए.
उन्होंने कहा कि CBI एक स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी है और निष्पक्ष जांच के माध्यम से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है. दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए. शशांक राज ने अभय तिवारी द्वारा कथित रूप से पैसे के बंदरबांट की बात स्वीकार किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि जांच में नीचे से ऊपर तक पैसे के लेन-देन और बंदरबांट की पुष्टि होती है, तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों की जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए.उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना बंद करे और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे. सरकार यदि वास्तव में पारदर्शिता और युवाओं के हित के प्रति गंभीर है, तो बिना किसी राजनीतिक दबाव के CBI जांच की अनुशंसा करे.
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