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झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच की उठी मांग, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल से की शिकायत

लोकभवन के समक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का शिष्टमंडल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची़ः झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक शिष्टमंडल लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गैंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान शिष्टमंडल के द्वारा झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई.

राज्यपाल से मिलने के बाद लोकभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में BJYM प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल पूरी तरह “वसूली केंद्र” बन चुका है, जहां फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं से एडमिशन से लेकर नौकरी तक हर स्तर पर पैसे की मांग की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा, यहां तक कि इंटर्नशिप तक के लिए “रेट चार्ट” तय है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शशांक राज ने कहा कि पिछले 18 महीनों से एक गैर-सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार पद पर अतिरिक्त प्रभार देकर रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब स्वास्थ्य विभाग और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है, ताकि अवैध वसूली का पैसा ऊपर तक पहुंच सके.

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