भाजपा सेवा दूत को कांग्रेस ने बताया कागजी घोड़ा, ''मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, 11 मंत्री, 10 सांसद और 54 विधायक मिलकर नहीं कर पा रहे काम''
कांग्रेस बोली, भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 10:04 PM IST
रायपुर: भाजपा के सेवा दूत अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा और कागजी घोड़ा करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दूत बनाकर जनता की समस्याएं दूर करने का दावा तो किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, 11 मंत्री, 10 सांसद और 54 विधायक मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो सेवा दूत आखिर क्या कर पाएंगे.
नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद
धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा का सेवा दूत अभियान जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता ही अपनी सरकार के खिलाफ संगठन के प्रभारियों से शिकायत कर रहे हैं. जब पार्टी के भीतर ही असंतोष और नाराजगी है, तो सेवा दूत जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे.
''मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक नहीं कर पा रहे समाधान''
कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, 11 मंत्री, 10 सांसद और 54 विधायक होने के बावजूद जनता की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं. सरकार के पास इतनी बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत होने के बाद भी यदि आम जनता परेशान है, तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दूत बनाने से क्या बदलाव आएगा? उन्होंने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि यह अभियान केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा.
''हर वर्ग में सरकार के खिलाफ नाराजगी, जनता ने बदलाव का मन बनाया''
धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश के हर वर्ग में भाजपा सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी है. जनता अब सरकार बदलने का मन बना चुकी है. उन्होंने कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं, तो भाजपा दहाई के आंकड़े के अंदर सिमट जाएगी. उनके मुताबिक, सरकार की नीतियों और कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा.
''जनता की सेवा का अवसर मिला, फिर भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही सरकार''
कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा भले ही सेवा दूत बना ले, लेकिन जनता ने जिन लोगों को सेवा करने का अवसर दिया है, वे ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं. ऐसे में नए सेवा दूतों से जनता को राहत मिलने की उम्मीद करना बेमानी है. उन्होंने कहा कि यह पूरा अभियान हवाई दावों और राजनीतिक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है. धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सेवा दूत अभियान से भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है. यदि सेवा दूत वास्तव में जनता के बीच जाएंगे, तो उन्हें सरकार की नाकामियों और लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय भाजपा केवल नए-नए अभियान चलाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है.