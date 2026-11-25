ETV Bharat / state

भाजपा सेवा दूत को कांग्रेस ने बताया कागजी घोड़ा, ''मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, 11 मंत्री, 10 सांसद और 54 विधायक मिलकर नहीं कर पा रहे काम''

भाजपा की सेवा दूत योजना ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा के सेवा दूत अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा और कागजी घोड़ा करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दूत बनाकर जनता की समस्याएं दूर करने का दावा तो किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, 11 मंत्री, 10 सांसद और 54 विधायक मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो सेवा दूत आखिर क्या कर पाएंगे.





नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा का सेवा दूत अभियान जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता ही अपनी सरकार के खिलाफ संगठन के प्रभारियों से शिकायत कर रहे हैं. जब पार्टी के भीतर ही असंतोष और नाराजगी है, तो सेवा दूत जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे.

