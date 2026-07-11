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सीकर से हथिनी कुंड बैराज के लिए रवाना हुई भाजपा की यात्रा, 2000 लीटर टंकी में भरकर लाएंगे यमुना का पानी, शेखावाटी में बांटेगे

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने यमुना जल शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनूं को देने का एमओयू कर लिया है. इसकी डीपीआर बन गई है, बजट भी स्वीकृत हो गया है और कार्यालय भी शुरू हो जाएंगे. सीकर में यमुना के पानी के लिए 39 जगह चिह्नित कर ली गई हैं, जहां से पानी स्टोरेज होगा और यहां से सीकर जिले में पहुंचेगा.

सीकर: भाजपा की हथिनी कुंड यात्रा शनिवार को जिला कार्यालय से हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज के लिए रवाना हुई. यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ और पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए. यात्रा हरियाणा के हथिनी कुंड पहुंचेगी और भाजपा पदाधिकारी यमुना का पानी प्रतीकात्मक रूप से सीकर लाएंगे. इस दौरान पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि शेखावाटी के लोगों की वर्षों से चली आ रही यमुना के पानी की मांग अब शीघ्र ही पूरी होगी.

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यमुना के पानी का मंदिरों में अभिषेक: सरस्वती ने कहा कि आगामी कुछ ही वर्षों में यमुना का पानी सीकर जिले के लोगों को पेयजल के लिए उपलब्ध होगा. यमुना का पानी सीकर में प्रतीकात्मक रूप से पहुंचाने के लिए 2000 लीटर की टंकी में पानी लाया जाएगा. यमुना के पानी से शेखावाटी के मंदिरों में अभिषेक किया जाएगा. जिले के 46 मंडलों में पंचवटी बनेगी, जिसमें यमुना का पानी डाला जाएगा. पंचवटी में बड़, पीपल, गूलर, नीम व बिल्व के पौधे लगाए जाएंगे.

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यमुना का पानी मंडलों तक जाएगा: जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ ने कहा कि सांकेतिक रूप से यमुना का पानी लाने के लिए एक टैंकर लेकर जा रहे हैं. जिले में यमुना के पानी के स्टोरेज के लिए 39 जगह चिह्नित की गई हैं. हथिनी कुंड से यमुना का पानी लाने के बाद कलश में भरकर सीकर के प्रत्येक 46 मंडलों में दिया जाएगा. मंडल पदाधिकारी यह पानी बूथों तक पहुंचाने का काम करेंगे. सोमवार को पानी की टंकी में यमुना का पानी सीकर आएगा और जिला कार्यालय में इसका पूजन किया जाएगा. यहां से मंडलों के लिए रवाना किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल और बूथ में पंचवटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें यमुना का पानी डाला जाएगा. पंचवटी के माध्यम से हरियालो राजस्थान बनाने में भाजपा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भागीरथ बनकर शेखावाटी में यमुना के पानी की मांग को पूरा करने का काम किया है.