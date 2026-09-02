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BJP का नगरीय विकास संकल्प पत्र जारी, सीएम–प्रदेशाध्यक्ष बोले, 'हम जो कहते हैं, वह करते हैं'

संकल्प पत्र में स्ट्रीट वेंडर, ऑटो और टैक्सी चालकों को पीएम बीमा योजना के तहत बीमा कवर का प्रस्ताव है.

CM and other leaders releasing urban development manifesto
सीएम समेत अन्य नेता नगरीय विकास संकल्प पत्र जारी करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 3:59 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: निकाय चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने अपना 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' जारी कर शहरों के विकास का रोडमैप सामने रखा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संयुक्त रूप से संकल्प पत्र का विमोचन किया. भाजपा के संकल्प पत्र में अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों पर जोर दिया गया है.

संकल्प पत्र में सरकार ने एक लाख आवास, 7 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन और 2 हजार पिंक टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही शहरों में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शहरों के विकास की दिशा के विजन के साथ भाजपा यह संकल्प पत्र लाई है. वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि जनता को मुख्यमंत्री की गारंटी पर भरोसा है और भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है.

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सीवरेज से सफाई तक फोकस: संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 हजार किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत और विस्तार किया जाएगा. कचरा संग्रहण व्यवस्था के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जबकि पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा. रोबोटिक सफाई मशीनें उपलब्ध कराने के साथ सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी. शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-व्हीकल चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे. घरों में सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा.

संकल्प पत्र के अनुसार शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है. पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट और चौराहों के विकास के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण पर भी फोकस रहेगा. संकल्प पत्र में शहरों की अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे कामगारों को भी शामिल किया गया है. स्ट्रीट वेंडर, ऑटो और टैक्सी चालकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कवर देने का प्रस्ताव रखा गया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा केंद्र और निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर होम विकसित करने की घोषणा भी की गई है.

'हम जो कहते हैं, वह करते हैं': राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जिस तरह जनता को भरोसा है, उसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गारंटी पर भी जनता विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ घोषणा नहीं करती, बल्कि उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है. राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने पांच साल में जितना काम किया, उससे ज्यादा काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने दो साल में करके दिखाया है.

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विधायक फंड में 28 करोड़ दिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जब सरकार में आई थी, उससे पहले जनता के सामने संकल्प पत्र रखा था और सरकार ने अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में काम किया है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर चुनावों को लंबे समय तक खींचने और बार-बार आचार संहिता लगने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की दिशा में काम कर प्रदेश का पैसा और समय दोनों बचाने का प्रयास किया है. विधायक फंड में पांच साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने ढाई सालों में विधायक फंड में 28 करोड़ रुपए दिए.

'वन स्टेट वन इलेक्शन करवा दिया': सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि आपके 'काका जी' भी वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं करवा सकते. आज प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है. वो कहते यमुना का पानी राजस्थान नहीं आ सकता, लेकिन प्रदेश सरकार ने यमुना जल समझौता किया. कांग्रेस ने कई निकायों को दो-दो कर दिया, लेकिन हमने नियम बनाकर वार्डो का पुनर्गठन किया. कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की नीति से पुनर्गठन किया था. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, सांसद मंजू शर्मा, घनश्याम तिवाड़ी सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे.

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संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाएं :

  • अगले 5 सालों में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण पर विशेष फोकस
  • 1 लाख हाउसिंग प्लॉट
  • 7 लाख घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन
  • 2 हजार पिंक टॉयलेट
  • 15 लाख स्ट्रीट लाइट
  • स्ट्रीट वेंडर, ऑटो एवं टैक्सी चालकों को पीएम बीमा के तहत बीमा कवर
  • पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट, चौराहा का विकास
  • पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण
  • कचरा संग्रहण में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम
  • 3000 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत
  • रोबोटिक सफाई मशीन होगी उपलब्ध
  • वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र होंगे स्थापित
  • निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर होम
  • शहर में ईवी चार्जिंग पॉइंट
  • शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति
  • सभी अभय कांड सेंटर जुड़ेंगे एआई से

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