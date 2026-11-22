कानपुर-बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा की रणनीति; चार राज्यों की महिला ब्रिगेड उतारी
राजनीतिक गलियारों में इस कदम को भाजपा की माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 11:28 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुटी भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरण साधने के लिए बड़ा दांव चला है. पार्टी ने महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 52 अनुभवी महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है.
सियासी रूप से अहम इस टोली में चार मौजूदा विधायक भी शामिल हैं, जो चुनाव संपन्न होने तक अपने-अपने तय विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डालकर बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन की कमान संभालेंगी.
बाहरी राज्यों का चुनावी अनुभव: कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला ने दूसरे राज्यों से आईं महिला पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें उनके निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया.
राजनीतिक गलियारों में इस कदम को भाजपा की माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां दूसरे राज्यों में चुनाव जिताने का अनुभव रखने वाली महिला नेत्रियों के जरिए स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है.
क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कहा कि इन प्रवासी नेत्रियों के दौरे से महिला कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बनेगा और जमीनी स्तर पर संगठन की गतिविधियां तेज होंगी. वहीं, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला का मानना है कि अन्य राज्यों की पदाधिकारियों के संगठनात्मक अनुभव का सीधा फायदा क्षेत्र की स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को मिलेगा.
क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि प्रवासी टोली में शामिल सभी पदाधिकारी अपने-अपने राज्यों में महिला मोर्चा के अहम पदों पर काम कर चुकी हैं. इस मौके पर महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता चतुर्वेदी, संगीता पांडेय, गुंजन शर्मा, आशा पांडेय और श्वेता सिंह भी मौजूद रहीं.
दिव्यांग वर्ग को भी साधने की कवायद: चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने सामाजिक समीकरणों को भी साधना शुरू कर दिया है. एक ओर जहां महिला नेत्रियों को 52 सीटों की जिम्मेदारी दी गई, वहीं क्षेत्रीय कार्यालय में ही भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित प्रदेश संयोजक अभिषेक त्रिवेदी ने दिव्यांगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं.
उन्होंने दिव्यांगों को रोजगार, पुनर्वास और आत्मसम्मान दिलाने के लिए काम करने का भरोसा दिलाया. कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों की सेवा और सहायता को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया.
इस दौरान दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. अनुपम जैन, भाजपा दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, दिव्यांग प्रकोष्ठ दक्षिण के संयोजक पीयूष, सह-संयोजक अनिल सिंह, हृदय सिंह, करुणेश पांडेय और धर्मेंद्र शुक्ला मौजूद रहे.
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