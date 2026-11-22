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कानपुर-बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा की रणनीति; चार राज्यों की महिला ब्रिगेड उतारी

कानपुर-बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा की रणनीति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुटी भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरण साधने के लिए बड़ा दांव चला है. पार्टी ने महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 52 अनुभवी महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है.

सियासी रूप से अहम इस टोली में चार मौजूदा विधायक भी शामिल हैं, जो चुनाव संपन्न होने तक अपने-अपने तय विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डालकर बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन की कमान संभालेंगी.

बाहरी राज्यों का चुनावी अनुभव: कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला ने दूसरे राज्यों से आईं महिला पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें उनके निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया. राजनीतिक गलियारों में इस कदम को भाजपा की माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां दूसरे राज्यों में चुनाव जिताने का अनुभव रखने वाली महिला नेत्रियों के जरिए स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है. क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कहा कि इन प्रवासी नेत्रियों के दौरे से महिला कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बनेगा और जमीनी स्तर पर संगठन की गतिविधियां तेज होंगी. वहीं, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला का मानना है कि अन्य राज्यों की पदाधिकारियों के संगठनात्मक अनुभव का सीधा फायदा क्षेत्र की स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को मिलेगा.