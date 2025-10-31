ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने मंत्रियों और पदाधिकारियों को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतारा है.

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन
बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन (Photo Source- BJP Social Media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 5:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने यहां एक अनोखी चार लेयर रणनीति तैयार की है, जिसमें मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं को जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर मैदान में उतारा गया है.

यह रणनीति पूरी तरह हाईटेक मैनेजमेंट पर टिकी है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, सर्वे और माइक्रो-लेवल प्लानिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है. पार्टी का मुख्य उद्देश्य है हर एक वोटर की राजनीतिक मानसिकता को समझना, यह जानना कि कौन भाजपा की विचारधारा का समर्थक है और कौन विरोधी दलों की सोच रखता है. इसके बाद उसी के अनुरूप व्यक्तिगत संपर्क और प्रभावी संवाद स्थापित करना.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- मदन राठौड़ बोले- अंता से जीतने वाले का भी मंत्रिमंडल में नंबर आ सकता है

बीजेपी की चार लेयर रणनीति: इस रणनीति के तहत जाति-आधारित मंत्रियों, क्षेत्रीय विधायकों और प्रभावशाली पदाधिकारियों को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है. उदाहरण के लिए, माली समाज बहुल इलाकों में माली नेता, एससी-एसटी प्रभाव वाले क्षेत्रों में संबंधित समुदाय के चेहरे को लगाया गया है. साथ ही मंडल प्रभारी, मंडल प्रवासी, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी की नियुक्ति कर घर-घर तक संगठन की पकड़ को मजबूत किया जा रहा है. बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख और बूथ एजेंट्स की तैनाती पूरी हो चुकी है, जो हर वोटर की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं.

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट
अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट (ETV Bharat GFX)

कंवरलाल मीणा के निलंबन के बाद खाली हुई अंता सीट पर नया विधायक चुनने के लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है. 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 2,26,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं का आना-जाना इतना तेज हो गया है कि बारां और अंता के सभी होटल, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस पूरी तरह बुक हो चुके हैं.

मदन राठौड़ पहुंचे अंंता: शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ खुद अंता पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जोश भरा. उनके साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्री मंजू बागमार जैसे दिग्गज नेता भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन में जुटे हैं. इसके अलावा अजमेर दक्षिण की पूर्व मंत्री अनिता भदेल, धौलपुर के पूर्व सांसद मनोज राजोरिया, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रह्लाद राय टाक, बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह जैसे नेता भी प्रचार अभियान में शामिल हो चुके हैं. प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल लगातार अंता में डटे हुए हैं और माइक्रो मैनेजमेंट की पूरी कमान संभाल रहे हैं.

अंता विधानसभा सीट का जातीय समीकरण
अंता विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, वोटर्स को साधने के लिए सजातीय नेताओं को दी जिम्मेदारी

डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन: भले ही राजस्थान में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन भाजपा इसे बिहार विधानसभा चुनाव मॉडल की तर्ज पर हाईटेक अंदाज में लड़ रही है. पार्टी ने सबसे पहले विस्तृत सर्वे कराया, जिसमें हर बूथ, हर पन्ना, हर परिवार का डेटा इकट्ठा किया गया. पता लगाया गया कि कौन सा परिवार किस राजनीतिक दल की विचारधारा का अनुयायी है, घर में कितने वोटर भाजपा के हैं, कितने कांग्रेस या अन्य दलों के, और किन वोटरों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की जरूरत है. इस डेटा के आधार पर टारगेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है.

चुनाव प्रचार में जुटे बीेजेपी नेता
चुनाव प्रचार में जुटे बीेजेपी नेता (Photo Source- BJP Social Media)

राजनीतिक विश्लेषक लाल कुमार चुग के अनुसार, अंता विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. कुल 2,26,227 मतदाताओं में मुख्य रूप से एसटी, एससी और माली समाज के वोटर हैं. इनकी संख्या इस प्रकार है माली समाज करीब 40,000, एससी करीब 35,000, एसटी करीब 30,000. इसके अलावा मुस्लिम, धाकड़, राजपूत, ब्राह्मण समेत अन्य प्रभावशाली जातियां करीब 60,000 हैं, जबकि शेष 38,000 अन्य जातियों के मतदाता हैं.

अंता उपचुनाव
दुष्यंत सिंह और ओटाराम देवासी (Photo Source- BJP Social Media)

इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव: प्रमोद जैन भाया बोले- जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अंता में त्रिकोणीय मुकाबला: 2008 से अब तक हुए चार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का औसत वोट शेयर करीब 50% रहा है, जबकि भाजपा भी लगभग 50% पर ही टिकी रही, लेकिन रोचक बात यह है कि कांग्रेस जब हारी, तो बहुत कम मार्जिन से, जबकि भाजपा की हार हमेशा बड़े अंतर से हुई. यानी अंता में कांग्रेस का कोर वोटर बेस मजबूत है, लेकिन भाजपा इस बार संगठन की ताकत, डेटा और रणनीति से इसे चुनौती दे रही है. चुनावी मैदान में कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, भाजपा से स्थानीय चेहरा मोरपाल सुमन और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा (जो एसडीएम थप्पड़ कांड के कारण सुर्खियों में आए थे) मैदान में हैं. नरेश मीणा की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. हालांकि, भाजपा को पूरा भरोसा है कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे, जिससे मोरपाल सुमन को सीधा फायदा होगा.

अंता विधानसभा ऊपचुनाव
चुनाव प्रचार करते हुए डीप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा (Photo Source- BJP Social Media)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, "हमारा संगठन माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बूथ और पन्ना प्रमुख तक पूरी तरह तैयार है. हमारे प्रत्याशी के दौरे चल रहे हैं. सांसद दुष्यंत सिंह, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल मैदान में डटे हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी मैनेजमेंट को ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं. चाहे एक सीट हो या सौ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक ही होती है- पूर्ण समर्पण और जीत. कांग्रेस चाहे जितने अनैतिक हथकंडे अपनाए, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी."

इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव: मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस प्रत्याशी 'कलंकित', जनता को स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि चाहिए

इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव 2025: सांसद दुष्यंत सिंह बोले: भाजपा राज में ही हुए विकास कार्य

TAGGED:

BJP STRATEGY IN ANTA BYELECTION
अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव
BJP ELECTION CAMPAIGN IN ANTA
बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन
ANTA BYELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

प्रोटीन की तरह फाइबर भी है जरूरी, सावधान फाइबर की कमी से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां!

देशभर के इन 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा यात्री होल्डिंग एरिया, 2026 के त्योहारों से पहले पूरा होगा जाएगा काम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.