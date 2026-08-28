भाजपा का रक्षाबंधन कार्यक्रम; बरेली में उमड़ी महिलाओं की भीड़, साड़ी के लिए डीसीएम के पीछे दौड़ती रहीं महिलाएं
बरेली मेयर उमेश गौतम की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:49 AM IST
बरेली : रक्षाबंधन से एक दिन पहले बरेली क्लब में मेयर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं. भीड़ बढ़ने के साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे. अत्यधिक भीड़ और घुटन के कारण कई महिलाओं के बेहोश होने की बात सामने आई. वहीं, कुछ बच्चों के गुम होने की घोषणाएं भी मंच से की जाती रहीं. भीड़ के कारण बरेली क्लब के आसपास की सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई.
कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें आयोजन स्थल तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापसी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्होंने मेयर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ को राखी बांधी, लेकिन उन्हें उपहार के रूप में साड़ी या लिफाफा नहीं मिला.
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