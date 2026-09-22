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भीलवाड़ा में निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए भाजपा के सोमाणी...मेयर पद पर जसवंत कंवर का हुआ था निर्विरोध निर्वाचन

भीलवाड़ा: नगर निगम में महापौर पद पर जसवंत कवर के निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब मंगलवार को भाजपा के राधेश्याम सोमाणी को डिप्टी मेयर चुन लिया. सोमाणी का निर्वाचन भी निर्विरोध हुआ. कांग्रेस ने महापौर चुनाव की तरह ही उप महापौर पद पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया. इसके चलते भाजपा के सोमाणी निर्विरोध चुन लिए गए. इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है.

उप महापौर चुने जाने के बाद राधेश्याम सोमाणी ने कहा, भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में अपार समर्थन के लिए जनता का आभार. भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाया है. हम स्वच्छ व ग्रीन भीलवाड़ा के सपने को साकार करेंगे. भीलवाड़ा में विभिन्न नवाचारों पर काम करेंगे.

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निगम में भाजपा को पूर्ण बहुमत: भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों में से भाजपा के 45, कांग्रेस के 10 एवं निर्दलीय 15 जीते. महापौर पद पर भाजपा की जसवंत कंवर निर्विरोध चुनी गई थी. उस समय निर्दलीय उम्मीदवार संतोष कंवर ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में पर्चा वापस ले लिया. इस पर जसवंत कंवर भीलवाड़ा की पहली निर्विरोध महापौर चुनी गई थीं. मंगलवार को उप महापौर पद की चुनाव प्रक्रिया हुई. भाजपा की ओर से राधेश्याम सोमाणी ने नामांकन किया, जबकि कांग्रेस व निर्दलीय ने नामांकन नहीं भरा. इस कारण सोमाणी निर्विरोध उप महापौर चुने गए.