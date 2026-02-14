लखनऊ में भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान कार्यशाला, बूथ स्तर पर प्रशिक्षित किए जाएंगे कार्यकर्ता
कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर ट्रेनिंग दी जाएगी. महाभियान के लिए पार्टी ने पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं.
लखनऊ : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान की प्रदेश कार्यशाला शनिवार को बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय सभागार में हुई. कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रशिक्षण अभियान के राष्ट्रीय सहसंयोजक ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, प्रशिक्षण महाभियान के उत्तर पूर्व क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार) के क्षेत्रीय प्रभारी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अमर पाल मौर्य, उत्तराखंड के पूर्व महामंत्री राजू भंडारी ने प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण महाभियान को लेकर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन किया. पार्टी ने तय किया है कि बूथ स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जायेंगे.
प्रशिक्षण महाभियान के राष्ट्रीय संयोजक ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रशिक्षण तरासने की प्रक्रिया है. जो सीखता है वह बढ़ता है, जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है. उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही संगठन का निर्माण होता है. यह अभियान कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर समृद्ध करेगा. उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन ही भाजपा की कार्यसंस्कृति की आधारशिला है.
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि कार्यकर्ता के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त, अनुशासित और सेवा भाव से ओत-प्रोत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. यह अभियान केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सुदृढ़ करने का महायज्ञ है. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भाजपा की आत्मा, उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता और उसके कार्यकर्ता निर्माण की निरंतर चलने वाली साधना का अभिन्न अंग है.
प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता, अनुशासन और कार्यकुशलता को नई दिशा देगा. उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक सक्रिय और प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं. यह महाअभियान कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, सेवा कार्यों और जनसंपर्क अभियान से जोड़ते हुए उन्हें अधिक प्रभावी बनाएगा. व्यापक प्रशिक्षण से संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग तीन दिन का होगा. जबकि जिला स्तर पर दो दिन व मंडल स्तर 24 घंटे का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा, जबकि बूथ स्तर पर दो सत्रों में वर्ग आयोजित किए जायेंगे. प्रशिक्षण महाभियान के उत्तर पूर्व क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार) के क्षेत्रीय प्रभारी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अमर पाल मौर्य ने पीपीटी के माध्यम से अभियान की रूपरेखा साझा की.
महाभियान के लिए पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता को प्रदेश संयोजक बनाया गया है. जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर, त्रयम्बक त्रिपाठी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, पूर्व सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, विभाग/प्रकोष्ठ के संयोजक ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पार्टी के प्रदेश मंत्री मीना चौबे और सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक अंकित सिंह चन्देल को सहसंयोजक बनाया गया है.
