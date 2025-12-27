ETV Bharat / state

मथुरा पहुंचे BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; कहा- 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान 2027 में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार ( Photo Credit; Pankaj Chaudhary X Handle )