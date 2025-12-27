ETV Bharat / state

मथुरा पहुंचे BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; कहा- 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार

वृंदावन से निकलकर नगला चंद्रभान पहुंचेगा काफिला, पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रदेश अध्यक्ष.

मथुरा : बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को मथुरा-आगरा के दौरे पर हैं. पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया. उसके बाद उनका काफिला श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ. वहां प्रदेश अध्यक्ष ने बिहारी जी की पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

बता दें कि पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के सेवायत ने अध्यक्ष को ठाकुर जी का प्रसाद और दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया. इसके बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि 'मैं राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दूंगा. केवल इतना ही कहूंगा कि बिहारी जी की शरण में पहुंचा हूं, आशीर्वाद लिया है. 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी'.

दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली भी जाएंगे यूपी चीफ : प्रदेश अध्यक्ष का काफिला वृंदावन से निकलने के बाद फरह क्षेत्र के नगला चंद्रभान के लिए रवाना हो गया. चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. उसके बाद उनका काफिला आगरा के लिए रवाना होगा.

बता दें कि श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठंड के चलते भी आज भक्तों की भारी भीड़ थी. इसी बीच प्रशासन को भी अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

