बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान की अहम भूमिका, सीएम भजनलाल और वसुंधरा सहित 20 नेता बने प्रस्तावक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के सिलसिले में राजस्थान से प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव सूची 18 जनवरी को दिल्ली जाएगी.

Published : January 17, 2026 at 9:27 PM IST

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. चुनाव के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 19 जनवरी को नामांकन दाखिल होंगे और 20 जनवरी को परिणाम घोषित होंगे. मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस पद के लिए मुख्य दावेदार हैं और उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी उम्मीद है. नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान की अहम भूमिका रहेगी. इसी कड़ी में प्रदेश से पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को प्रस्तावक के रूप में शामिल किया गया है. राजस्थान से करीब 20 प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक बनेंगे. इन नेताओं के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव सूची 18 जनवरी को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ लेकर दिल्ली जाएंगे. सभी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

राजस्थान से प्रस्तावक बनने वाले प्रमुख नेता: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान से वरिष्ठ नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है. इन सभी प्रस्तावकों के फॉर्म हस्ताक्षर युक्त चुनाव अधिकारी को सौंपे जाएंगे. यह पार्टी की नियमित प्रक्रिया है. जब भी चुनाव होते हैं तो वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी होती है. बीजेपी की मतदाता सूची काफी बड़ी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हजारों प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक संदेश को ध्यान में रखते हुए फिलहाल राजस्थान के 20 बड़े नेताओं से ही नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं. इससे यह संकेत दिया जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान इकाई का मजबूत और एकजुट समर्थन प्राप्त है.

प्रस्तावकों की इस सूची में राज्य सरकार, संगठन और केंद्र सरकार से जुड़े बड़े नाम शामिल हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है, जो वर्तमान में राज्य में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के नाम शामिल हैं.

संगठन और वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी: संगठनात्मक संतुलन को साधते हुए पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को भी प्रस्तावक बनाया है. इनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री अल्का गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी प्रस्तावकों में शामिल है. राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस सूची में गिने जा रहे हैं.

दिल्ली जाएगी प्रस्तावकों की सूची: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्य्थ्क्ष का चुनाव पार्टी के संगठनात्मक भविष्य और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जयपुर में जो नेता इस समय मौजूद हैं, उनके हस्ताक्षर लेकर प्रस्तावकों की सूची तैयार की जा रही है. इसके अलावा, जो नेता दिल्ली में हैं, उनके हस्ताक्षर वहीं किए जाएंगे. यह सूची पूरी होते ही दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी जाएगी. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ स्वयं यह सूची लेकर दिल्ली जाएंगे, ताकि समय पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो सके.

