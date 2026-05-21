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भाजपा का अनोखा 'मेलोडी अभियान': जयपुर कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को खिलाई चॉकलेट, कांग्रेस पर तंज

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार से हताश हो चुके हैं.

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ को चॉकलेट​ खिलाते कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 2:33 PM IST

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जयपुर: मेलोडी चॉकलेट को लेकर मचे बवाल के बाद गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच मेलोडी चॉकलेट बांटी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वयं कार्यकर्ताओं को चॉकलेट खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की.

प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी जिस चॉकलेट को लेकर 'मचल' रहे हैं, उसी मेलोडी चॉकलेट को भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे बयान राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर के अनुरूप नहीं हैं और इस तरह की टिप्पणियां उनकी राजनीतिक निराशा को दर्शाती हैं. राठौड़ ने कहा कि देश की जनता विकास और काम की राजनीति को पसंद करती है, जबकि कांग्रेस केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है. उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री अलग-अलग देशों में जाकर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, उस समय विपक्ष के नेता इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ननिहाल में जाकर मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं, इसलिए उनका मन ललचा रहा है.

पढ़ें: आर-पार के मूड में कांग्रेस-भाजपा! जयपुर की सड़कों पर आमने-सामने होंगे कार्यकर्ता, पुलिस अलर्ट

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चॉकलेट का पैकेट दिखाते भाजपा प्रदेश महामंत्री (ETV Bharat Jaipur)

राहुल गांधी को 'चिढ़ाने' का प्रयास: इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार से इतने हताश हो चुके हैं कि उन्हें देश में हो रहे विकास कार्य भी दिखाई नहीं दे रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है और जनता अब उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती. भाजपा नेताओं ने दावा किया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष केवल अनर्गल बयान देकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है.

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