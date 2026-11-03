बरेली में भाजपा की पदयात्रा, जेपी नड्डा बोले- चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को सबूत भी देना चाहिए
बरेली में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी भी शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:11 PM IST
बरेली : भाजपा ने विपक्ष को घेरने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया. कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की संवैधानिक संस्थाओं ने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन विपक्षी नेता लगातार इन संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं.
ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल : जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ बच्चे परीक्षा में पास होने पर अपनी मेहनत का श्रेय लेते हैं और फेल होने पर शिक्षक को बेईमान बताते हैं. विपक्ष का भी यही रवैया है. चुनाव जीतने पर सब ठीक रहता है, लेकिन हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं.
उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाया. जेपी नड्डा ने कहा कि जिन लोगों के शासनकाल में लोकतंत्र प्रभावित हुआ, वही आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं.
SIR पर विपक्ष को घेरा : जेपी नड्डा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन करते हुए कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची को दुरुस्त करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है और वोट काटे जाने का भ्रम फैला रहा है.
नड्डा ने कहा कि जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाना जरूरी है. राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र और महादेवपुरा में वोटों को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को सबूत भी देने चाहिए.
कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे वोट चोरी : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब गुंडागर्दी और अराजकता को वापस नहीं आने दिया जाएगा. वोट चोरी करने वाले कांग्रेस और सपा के लोग हैं.
केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव में हारने के बाद अलग-अलग बहाने बनाता है. उन्होंने दिल्ली में हुई राजनीतिक गतिविधियों को भी नौटंकी करार दिया. उन्होंने कहा कि यह चुनावी सभा नहीं, बल्कि सरकार के विकास कार्यों को सामने रखने का अवसर है.
एक ही कार में निकले तीनों दिग्गज : भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक ही कार में सवार होकर निकले. हालांकि कार्यक्रम का नाम पदयात्रा था, लेकिन तीनों प्रमुख नेता कार में नजर आए. दूसरी ओर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पैदल चलते हुए जनता का अभिवादन करते रहे.
भाजपा के गढ़ राजेंद्र नगर में नहीं जुटी भीड़ : इस आयोजन का एक दूसरा पहलू भी चर्चा में रहा. बरेली का राजेंद्र नगर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार तीनों बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद उन्हें देखने के लिए उम्मीद के मुताबिक भीड़ नजर नहीं आई. आयोजन के दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहे और राजेंद्र नगर का स्थानीय बाजार भी बंद रहा. इसे लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं होती रहीं. हालांकि भाजपा नेताओं ने बाजार बंदी को व्यापारियों का स्वैच्छिक फैसला बताया.
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