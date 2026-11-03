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बरेली में भाजपा की पदयात्रा, जेपी नड्डा बोले- चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को सबूत भी देना चाहिए

बरेली में भाजपा की पदयात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : भाजपा ने विपक्ष को घेरने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया. कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की संवैधानिक संस्थाओं ने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन विपक्षी नेता लगातार इन संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं.

बरेली में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा. (Video Credit; ETV Bharat) ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल : जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ बच्चे परीक्षा में पास होने पर अपनी मेहनत का श्रेय लेते हैं और फेल होने पर शिक्षक को बेईमान बताते हैं. विपक्ष का भी यही रवैया है. चुनाव जीतने पर सब ठीक रहता है, लेकिन हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं. उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाया. जेपी नड्डा ने कहा कि जिन लोगों के शासनकाल में लोकतंत्र प्रभावित हुआ, वही आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं. SIR पर विपक्ष को घेरा : जेपी नड्डा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन करते हुए कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची को दुरुस्त करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है और वोट काटे जाने का भ्रम फैला रहा है. नड्डा ने कहा कि जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाना जरूरी है. राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र और महादेवपुरा में वोटों को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वालों को सबूत भी देने चाहिए.