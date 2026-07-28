ETV Bharat / state

गुरु पूर्णिमा पर 600 मंदिरों में सीएम से लेकर कार्यकर्ता तक करेंगे पूजा-अर्चना, जानें पूरा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन जाकर गिरिराज जी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे, जबकि प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार खोले के हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रदेशभर में जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर धार्मिक आयोजनों में भाग लेंगे.

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 29 जुलाई को प्रदेशव्यापी सांस्कृतिक, धार्मिक और संगठनात्मक अभियान चलाने जा रही है. इसके तहत प्रदेश के लगभग 600 चिह्नित मंदिरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और हजारों भाजपा कार्यकर्ता पूजा-अर्चना करेंगे. साथ ही संत-महंतों, पुजारियों और धार्मिक गुरुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. पार्टी इसे धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक मजबूती का अभियान बता रही है, जबकि राजनीतिक रूप से यह बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर आयोजित यह मंदिर संपर्क अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा. पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ संतों और पुजारियों का सम्मान करेंगे. कई स्थानों पर दीपोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से गुरु पूर्णिमा पर संत समाज के सम्मान की परंपरा निभाती रही है और इस वर्ष भी इसे व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है.

इस अभियान के दौरान संत रविदास से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे. प्रदेशभर में जहां-जहां संत रविदास जी के मंदिर हैं, वहां विशेष धार्मिक आयोजन, उत्सव और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम होंगे, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिक भी शामिल होंगे. बगड़ी ने बताया कि इन आयोजनों के माध्यम से संत रविदास के समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

गोवर्धनजी में दर्शन करते सीएम भजन लाल शर्मा (Photo Credit : Facebook)

यह भी पढें 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा : जानिए इस दिन क्या करें और क्यों है खास

गुरु पूर्णिमा पर भाजपा नेताओं के मंदिर प्रवास का कार्यक्रम :

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा – गिरिराज जी मंदिर, गोवर्धन

– गिरिराज जी मंदिर, गोवर्धन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ – कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर, नई दिल्ली

– कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर, नई दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार – खोले के हनुमान जी

– खोले के हनुमान जी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी – हाथोज धाम (दक्षिण मुखी बालाजी)

– हाथोज धाम (दक्षिण मुखी बालाजी) प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी – काले हनुमान मंदिर, चांदी की टकसाल

– काले हनुमान मंदिर, चांदी की टकसाल प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम – हनुमान मंदिर, प्रताप नगर

– हनुमान मंदिर, प्रताप नगर राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी – गोविंद देवजी मंदिर

– गोविंद देवजी मंदिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल – दयाराम जी महाराज, शिकारपुरा

– दयाराम जी महाराज, शिकारपुरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी – मोती डूंगरी गणेश मंदिर

– मोती डूंगरी गणेश मंदिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ – नंदपुरी हनुमान मंदिर

– नंदपुरी हनुमान मंदिर बगरू विधायक कैलाश वर्मा – जगदीश मंदिर, गोनेर

– जगदीश मंदिर, गोनेर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ – पापड़ वाले बालाजी, विद्याधर नगर

– पापड़ वाले बालाजी, विद्याधर नगर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा – महेश जी महाराज, चौमूं

– महेश जी महाराज, चौमूं जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल – कमलेश जी महाराज, सांगानेर

वाराणसी से विशेष कलश यात्रा भी निकाली जाएगी : बगड़ी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा अभियान के तहत वाराणसी से एक विशेष कलश यात्रा भी निकाली जाएगी. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर पवित्र कलश लेकर आएगा. राजस्थान की सीमा पर कलश का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद रथ के माध्यम से इसे जयपुर लाया जाएगा. राजधानी में भी कलश यात्रा के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. बगड़ी ने कहा कि भाजपा का यह अभियान केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संत परंपरा के सम्मान, सामाजिक समरसता और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद का माध्यम भी है. पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में पहुंचकर संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धार्मिक-सामाजिक मूल्यों को सशक्त बनाने का संदेश देंगे.