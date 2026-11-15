कन्नौज में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन; घुमंतू गौरव समागम के मंच से 2027 के चुनाव का शंखनाद.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ प्रदेश सरकार के दो मंत्री भी रहे मौजूद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:31 PM IST
कन्नौज: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है. रविवार को बोर्डिंग ग्राउंड में भव्य 'घुमंतू गौरव समागम' एवं 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत सहित कई विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. समागम में घुमंतू समाज के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की.
LIVE: प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary कन्नौज में जनजाति गौरव दिवस पर घुमन्तू समाज सम्मेलन में सहभागिता करते हुए... https://t.co/UDZeM18veQ— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) November 15, 2026
कार्यक्रम का उद्देश्य घुमंतू समाज के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देना, उनकी पहचान को मजबूती प्रदान करना और समाज के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सामने रखना रहा. भाजपा नेताओं ने घुमंतू समाज के सम्मान और उत्थान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी प्रमुखता से रखा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रदेश की सियासत में राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है. एक तरफ आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए सम्मेलन के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कन्नौज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, दो मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में बड़ा समागम आयोजित कर अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक सक्रियता का संदेश दे रही है.
अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में भाजपा का यह आयोजन राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कन्नौज की सियासत में भाजपा और समाजवादी पार्टी की सक्रियता किस तरह आगे बढ़ती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी.
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