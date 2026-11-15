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कन्नौज में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन; घुमंतू गौरव समागम के मंच से 2027 के चुनाव का शंखनाद.

कन्नाौज में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है. रविवार को बोर्डिंग ग्राउंड में भव्य 'घुमंतू गौरव समागम' एवं 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत सहित कई विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. समागम में घुमंतू समाज के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की.

कार्यक्रम का उद्देश्य घुमंतू समाज के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देना, उनकी पहचान को मजबूती प्रदान करना और समाज के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सामने रखना रहा. भाजपा नेताओं ने घुमंतू समाज के सम्मान और उत्थान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी प्रमुखता से रखा.