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बीजेपी का स्थापना दिवस, लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का होगा सम्मान

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी का छह अप्रैल को स्थापना दिवस है. पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस पर तमाम कार्यक्रम लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे. इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं. बड़े-बड़े दिग्गज और पुराने नेता विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. लखनऊ में भी इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह की तरफ से आयोजित होगा. स्थापना दिवस पर वरिष्ठजन स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा. रविवार को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाकर उन्होंने प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लिया.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने बताया कि यह विशेष कार्यक्रम हमारे पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान को समर्पित है, जिनकी निष्ठा, तपस्या और संगठन के प्रति समर्पण भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नींव रहे हैं. ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करती रही है, क्योंकि वह पार्टी की नींव हैं.

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में सत्ता के शिखर पर काबिज है. इतना ही नहीं देश के करीब डेढ़ दर्जन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है. यह सब तभी संभव हुआ जब वरिष्ठ नेताओं का पार्टी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.