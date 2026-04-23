ETV Bharat / state

महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का आक्रामक अभियान, 25 से 30 अप्रैल तक पूरे यूपी में निकलेगी जन आक्रोश महिला पदयात्रा

भाजपा का विपक्ष पर बड़ा हमला, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी ने कांग्रेस-सपा को बताया दूषित मानसिकता की पार्टी

ETV Bharat
आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री बेबीरानी मौर्य (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: उत्तर प्रदेश बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई. इस मुद्दे पर अब भाजपा गांव- गांव दस्तक देने जा रही है. जिसको लेकर मंडल स्तर पर महिला आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी. बिल को लेकर आगरा में भाजपा की नई रणनीति की जानकारी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने भाजपा ब्रज प्रांत मुख्यालय पर प्रेसवार्ता करके दी. इस दौरान बेबीरानी मौर्य ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिलाओं का अपमान करने और महिला विरोधी मानसिकता है. विपक्ष की मानसिकता से देश में आक्रोश है. इसको लेकर अब बीजेपी 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेशभर में पदयात्रा निकालेगी.

विपक्ष की मानसिकता दूषित
मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता की वजह से पास नहीं हो पाया. उन्होंने इसको लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें विधानसभा व लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल लाया था. लेकिन, विपक्ष ने इस पर जिस तरह का रवैया अपनाया, वह उनकी “दूषित मानसिकता” को दर्शाता है.

आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री बेबीरानी मौर्य (Video Credit; ETV Bharat)

महिला आरक्षण के खिलाफ खड़ा विपक्ष
कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है. वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बिल पास होने के बाद अब सरकार महिलाओं को और अधिक अधिकार और भागीदारी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. लेकिन, विपक्ष इसका विरोध कर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है. जिसकी वजह से बिल संसद में पास नहीं हुआ.

मंडल स्तर पर पदयात्रा
बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर अब भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी. बीजेपी 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेशभर में पदयात्रा निकालेगी. शहर से देहात तक मंडल स्तर पर पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. विपक्ष की कथित महिला विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे. महिलाओं को बताएंगे कि सपा और कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है. भाजपा महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी बढ़ाने को लेकर बिल लेकर आई थी.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी बोले-महिला विरोधी हैं सपा-कांग्रेस, नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहतीं

TAGGED:

AGRA NEWS
JAN AAKROSH MAHILA PADAYAATRA
UP MAHILA BJP TAKE PADYATRA
WOMEN RESERVATION BILL
UP MAHILA BJP TAKE PADYATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.