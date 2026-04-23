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महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का आक्रामक अभियान, 25 से 30 अप्रैल तक पूरे यूपी में निकलेगी जन आक्रोश महिला पदयात्रा

आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री बेबीरानी मौर्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई. इस मुद्दे पर अब भाजपा गांव- गांव दस्तक देने जा रही है. जिसको लेकर मंडल स्तर पर महिला आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी. बिल को लेकर आगरा में भाजपा की नई रणनीति की जानकारी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने भाजपा ब्रज प्रांत मुख्यालय पर प्रेसवार्ता करके दी. इस दौरान बेबीरानी मौर्य ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिलाओं का अपमान करने और महिला विरोधी मानसिकता है. विपक्ष की मानसिकता से देश में आक्रोश है. इसको लेकर अब बीजेपी 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेशभर में पदयात्रा निकालेगी. विपक्ष की मानसिकता दूषित

मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता की वजह से पास नहीं हो पाया. उन्होंने इसको लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें विधानसभा व लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल लाया था. लेकिन, विपक्ष ने इस पर जिस तरह का रवैया अपनाया, वह उनकी “दूषित मानसिकता” को दर्शाता है. आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री बेबीरानी मौर्य (Video Credit; ETV Bharat)