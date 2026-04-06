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भाजपा ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, सीएम रेखा गुप्ता और सचदेवा ने फहराया पार्टी का झंडा

वीरेन्द्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने किया ध्वजारोहण ( ETV Bharat )