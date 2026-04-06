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भाजपा ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, सीएम रेखा गुप्ता और सचदेवा ने फहराया पार्टी का झंडा

नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया.कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहें अरुण सिंह

वीरेन्द्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने किया ध्वजारोहण
वीरेन्द्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने किया ध्वजारोहण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया. इस दौरान प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया. इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा आज भाजपा के लिए बहुत शुभ दिन है. भारतीय जनता पार्टी आज जो शिखर पर पहुंची है वह एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि वर्षों की तपस्या है.

अरुण सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने संघ के प्रचारक और भाजपा कार्यकर्ता रहे पूर्व राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी का किस्सा बताते हुए कहा कि भंडारी जी जब भाजपा का कार्यकर्ता थे, तब वह एक दिन रोटी बना रहे थे तो उन्होने 15 रोटी बनाकर रखी तो किसी ने पूछा कि भंडारी जी आप तो दो रोटी खाते हो तो आपने 15 रोटी बनाकर क्यों रखी हैं. उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव में भाजपा का प्रचार करने जाते हैं. हमारी अभी इतनी स्वीकार्यता नहीं है कि कोई हमें खाने के लिए पूछे. इसलिए हम गांव में पार्टी का काम करते हैं, जब भी भूख लगती है तो कई बार इन रोटियों को भिगोकर खा लेते हैं, जिससे अपना काम चल जाता है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया (ETV Bharat)

मेहनत और त्याग से शिखर पर पहुंची पार्टी

अरुण सिंह ने कहा कि इस तरह की मेहनत और त्याग से भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंची है. इस मेहनत के दम पर आज दिल्ली में भी हमारी सरकार है. हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है.

शून्य से शिखर तक की यात्रा में पार्टी के महापुरुषों का योगदान

इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है. भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है. हमें भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर तक की यात्रा याद है. जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचार हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेई ने दिया था, उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ी है. इन महापुरुषों के दम पर ही भाजपा आज इतनी आगे बढ़ी है. उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया.

शून्य से शिखर तक की यात्रा में है पार्टी के महापुरुषों का योगदान
शून्य से शिखर तक की यात्रा में है पार्टी के महापुरुषों का योगदान (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी यहां तक पहुंची

1984 की लोकसभा की दो सीटें भी हमें याद हैं. हमें 2014 में पार्टी द्वारा जीती हुई 282 सीटें भी याद हैं और 2019 में जीती हुई 303 सीट भी याद हैं. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी यहां तक पहुंची है. पार्टी के अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विजन को हमारी सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम निरंतर भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं.

भाजपा का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया
भाजपा का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर किया जुबानी प्रहार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की हाईकोर्ट में लगाई गई रेक्युजल याचिका पर कहा कि केजरीवाल साहब को पता है कि सारे सबूत, सारे साक्ष्य उनके खिलाफ हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही और उनको गिरफ्त में ले रही है, वैसे ही वो अपनी नौटंकी शुरू कर देते हैं. फिर वो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी वो जज को बदलने की बात करते हैं. लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और कोर्ट अपना काम करेगा. निश्चित ही दोषियों को सजा मिलेगी और दिल्ली के गुनहगार पकड़े जाएंगे.

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