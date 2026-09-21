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मेरठ में बीजेपी का युवा संवाद: नितिन नवीन ने कहा- "अब नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा युवा"

देश में बढ़े 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स: नितिन नवीन ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बात की. मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया. दिल्ली में हुए युवाओं के प्रदर्शन के बाद से बीजेपी ने अब युवाओं को साधना शुरू कर दिया है. मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से चर्चा की. विकसित भारत के लिए युवाओं का आह्वान: एक निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में यह कार्यक्रम हुआ. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सोच को बदला है. वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वाइब्रेट बॉर्डर विलेज जैसी योजनाओं ने देश को नया विज़न दिया है. मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन. (Photo Credit: ETV Bharat) देश में बढ़े स्टार्टअप्स और मेडिकल सीटें: उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों में मेडिकल शिक्षा, विश्वविद्यालय, मोबाइल निर्माण, रक्षा निर्यात और स्वदेशी वैक्सीन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं. अब युवा नौकरी माँगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है. उन्होंने दावा किया कि 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स इसका सबूत हैं. उन्होंने बताया कि 10 साल पहले देश में सिर्फ़ 60 हजार मेडिकल सीटें थीं जो अब बढ़कर डेढ़ लाख से ज्यादा हो चुकी हैं. तकनीक और रक्षा निर्यात में भारत का बड़ा कदम: देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 400 से बढ़कर 1100 के पार पहुँच गई है. कभी हर तकनीक के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है. रक्षा क्षेत्र में भारत आज ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया के तहत 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है. नितिन नवीन ने अमेरिका यात्रा का संस्मरण भी छात्रों से साझा किया.