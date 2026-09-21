मेरठ में बीजेपी का युवा संवाद: नितिन नवीन ने कहा- "अब नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा युवा"
मेरठ में बीजेपी के युवा संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से बात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:33 PM IST
मेरठ: मेरठ में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बात की. मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया. दिल्ली में हुए युवाओं के प्रदर्शन के बाद से बीजेपी ने अब युवाओं को साधना शुरू कर दिया है. मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से चर्चा की.
विकसित भारत के लिए युवाओं का आह्वान: एक निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में यह कार्यक्रम हुआ. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सोच को बदला है. वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वाइब्रेट बॉर्डर विलेज जैसी योजनाओं ने देश को नया विज़न दिया है.
देश में बढ़े स्टार्टअप्स और मेडिकल सीटें: उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों में मेडिकल शिक्षा, विश्वविद्यालय, मोबाइल निर्माण, रक्षा निर्यात और स्वदेशी वैक्सीन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं. अब युवा नौकरी माँगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है. उन्होंने दावा किया कि 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स इसका सबूत हैं. उन्होंने बताया कि 10 साल पहले देश में सिर्फ़ 60 हजार मेडिकल सीटें थीं जो अब बढ़कर डेढ़ लाख से ज्यादा हो चुकी हैं.
तकनीक और रक्षा निर्यात में भारत का बड़ा कदम: देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 400 से बढ़कर 1100 के पार पहुँच गई है. कभी हर तकनीक के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है. रक्षा क्षेत्र में भारत आज ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया के तहत 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है. नितिन नवीन ने अमेरिका यात्रा का संस्मरण भी छात्रों से साझा किया.
भारतीय परिवार व्यवस्था और संस्कृति की तारीफ: उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी परिवार ने भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की तारीफ की थी. उन्होंने दुख जताया था कि अमेरिका में बच्चे अलग हो जाते हैं और त्योहारों पर भी परिवार साथ नहीं आता. लेकिन हमारे देश का युवा अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ा रहता है. उन्होंने युवाओं से योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया.
पर्यावरण संरक्षण और नदियों को जोड़ने पर जोर: बिहार में बाढ़ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण नेपाल की तराई से आने वाला पानी है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के विज़न को अब पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं. कोसी क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये की योजना से नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने युवाओं से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जुड़कर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने को कहा.
पारदर्शी भर्ती और नौकरियों का किया दावा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता सँभालते ही युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों में पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई. अब तक 9.50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. मिशन रोजगार के तहत युवाओं को लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी. सीएम ने कहा कि पुरानी सरकारों के समय एक भी भर्ती साफ-सुथरी नहीं होती थी.
विपक्ष पर हमला और तकनीक के इस्तेमाल पर बात: उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में बिना परीक्षा दिए भी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते थे. अयोग्य लोगों को बड़े पदों पर बैठा दिया जाता था. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिचौलिए खत्म हो चुके हैं. जनधन, मोबाइल और डिजिटल लेन-देन के माध्यम से पूरा पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है.
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