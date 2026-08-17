ETV Bharat / state

वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भाजयुमो का मशाल जुलूस

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारेबाजी की और मशाल जुलूस निकाला.

Insult to Vande Mataram
एमसीबी मशाल जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: रविवार को मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के कथित सार्वजनिक अपमान के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. यह आयोजन भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के आह्वान और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया के निर्देश पर किया गया.

कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजयुमो का प्रदर्शन

मशाल जुलूस दीनदयाल चौक से शुरू होकर कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने पहुंचा. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर राष्ट्रसम्मान के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़े. कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया और राष्ट्रगीत के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

एमसीबी में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजयुमो का मशाल जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के प्रति कथित तौर पर असम्मानजनक रवैया अपनाया गया है. उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों के सम्मान में लापरवाही का आरोप

भाजयुमो जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा ने कहा कि मशाल जुलूस का उद्देश्य राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रसम्मान के पक्ष में आवाज उठाना है. उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राष्ट्रसम्मान से जुड़े विषयों पर एकजुट हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों के सम्मान के विषय पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

Insult to Vande Mataram
भाजयुमो का मशाल जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा जिलाध्यक्ष चम्पा देवी पावले ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने राष्ट्रगीत के सम्मान को देश की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है.

मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष चम्पा देवी पावले, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रसम्मान के समर्थन में नारे लगाए और ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन किया.

खूंटाघाट वेस्टवियर में जान जोखिम में डाल रहे लोग, प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच रहे युवक युवतियां
रायपुर जगदलपुर हाइवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, नाबालिग की मौत, हैदराबाद में रहता है परिवार
भोरमदेव बाबा का किया जलाभिषेक, विधायक भावना बोहरा ने 7 दिनों में पूरी की 151 किमी पदयात्रा

TAGGED:

वंदे मातरम का अपमान
BJP YUVA MORCHA TORCHLIGHT RALLY
MCB BJYM RALLY
भाजयुमो का मशाल जुलूस
INSULT TO VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.