शंकर गोरा बोले- जूली को विधानसभा में डोटासरा बोलने नहीं देते, पायलट पर कही ये बड़ी बात
सचिन पायलट की मांगों को भजनलाल सरकार ने पूरा किया. भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और क्य कहा ? यहां जानिए...
Published : March 23, 2026 at 4:18 PM IST
टोंक: राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा सोमवार को टोंक पहुंचे जहां भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया. शंकर गोरा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत राज और निकाय चुनावों के लिए कमर कसने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया.
वहीं, टोंक में मीडिया से बात करते हुए गोरा ने सचिन पायलट के गढ़ टोंक में पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि वह खुद कभी मानेसर तो कभी कहीं और चले जाते हैं. उन्हें खुद ही स्पष्ट नहीं है कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है. पायलट के लिए कांग्रेस में आज भी राह आसान नहीं है. पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे, वह भाजपा सरकार ने पूरे किए हैं. इसलिए पायलट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए. इस दौरान गोरा ने बालमुकुंदाचार्य के मस्जिदों के माइक को आवाज कम करने जैसे बयान का समर्थन किया. वहीं, टोंक में पथराव जैसी घटनाओं पर बुलडोजर एक्शन को जरूरत बताया.
टोंक में शंकर गोरा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा में डोटासरा बोलने नहीं देते, जिससे साफ है कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी आंतरिक कलह खत्म करनी चाहिए. आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है. बालमुकुंद आचार्य द्वारा लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसी मांग रखी गई है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.
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टोंक में हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं पर बोलते हुए गोरा ने कहा कि भजनलाल सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में जल्द ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे संगठन को और मजबूत किया जाएगा.