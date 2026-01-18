भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बोले- युवाओं को भड़का रहे राहुल गांधी, बूंदी विधायक शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप
चित्तौड़गढ़ पहुंचे गोरा ने अगले सत्र में छात्रसंघ चुनाव के संकेत दिए तो बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने एसआईआर पर उठाए सवाल.
Published : January 18, 2026 at 4:37 PM IST
चित्तौड़गढ़/बूंदी: भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि विपक्ष लगातार युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी वोट चोरी तो कभी अन्य मुद्दों के जरिए युवाओं को भड़का रहे हैं, लेकिन जब जब इस तरह की राजनीति की तब कांग्रेस को चुनावी हार झेलनी पड़ी है. बिहार विधानसभा और हाल में मुंबई महानगर पालिका चुनाप में भाजपा की जीत इसका प्रमाण है. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चित्तौड़ आए गोरा का मोर्चा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. उधर, बूंदी में विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा पर एसआईआर के नाम पर कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप लगाया.
भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा निंबाहेड़ा मार्ग स्थित जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है. निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. एक लाख भर्तियों की घोषणा की है. प्रत्येक जिले में युवाओं से संवाद किया जा रहा है. पेपर लीक से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले 400 से अधिक दोषियों को पिछले दो वर्षों में जेल पहुंचा दिया गया.
छात्रसंघ चुनाव की संभावना: उन्होंने संकेत दिए कि अगले सत्र में छात्रसंघ चुनाव की पूरी संभावना है, जो लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं. प्रदेश में भाजपा एकजुट होकर कार्य कर रही है. भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी, श्रवण सिंह राव आदि उपस्थित रहे. गोरा का चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया.संभावना है कि चित्तौड़गढ़ में शीघ्र ही युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष घोषणा भी होगी.
बूंदी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप: उधर, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भाजपा और कोटा सांसद कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समर्थकों को योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है. विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को 'लोकतंत्र पर सीधा वार' बताया. कहा कि सत्ता के बल पर चुनावी मैदान को एकतरफा करने की कोशिश की जा रही है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाने के बावजूद नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है, जो संदेहास्पद है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की रणनीति के तहत बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार मतदाताओं के नाम काटने की साजिश है. यह पूरा खेल कोटा सांसद कार्यालय से संचालित हो रहा है, जहां से एक ही तरह से तैयार फॉर्म-7 निर्वाचन अधिकारियों के पास भेजे जा रहे हैं.
28 हजार नाम हटाए: पत्रकार वार्ता में विधायक ने बताया कि 4 नवंबर 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हुआ था, तब बूंदी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 26 हजार 352 मतदाता थे. 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में संख्या घटकर 2 लाख 98 हजार 145 रह गई. महज कुछ सप्ताह में 28 हजार मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो गए. 16 जनवरी 2026 तक 29 हजार 30 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आ चुका है, जबकि अभी अंतिम तिथि शेष है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका था तो अचानक करीब 5 हजार फॉर्म-7 निर्वाचन अधिकारी के पास कैसे पहुंच गए? इनको किसने, कहां से और किस आधार पर जमा कराया, इसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है.
एक ही जगह बने फॉर्म, एक भाषा: विधायक शर्मा ने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी के पास आई अधिकांश आपत्तियां एक स्थान पर तैयार की गई लगती हैं. सभी फॉर्मों की टाइपिंग, भाषा और प्रारूप एक जैसा है. इससे साफ संकेत है कि यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनियोजित अभियान है. जब उन्होंने इन फॉर्म-7 की प्रतियां और जानकारी मांगी तो प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है.
चुनिंदा वर्ग को बना रहे निशाना: विधायक ने दावा किया कि इस कथित साजिश के तहत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने बूंदी के कई बूथों का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं. केवल शहरी क्षेत्र में लगभग 3500 फॉर्म-7 प्राप्त हुए हैं, जबकि गांवों सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में यह संख्या करीब 5000 तक पहुंच चुकी है. इनमें अधिकांश नाम अल्पसंख्यक, एससी और एसटी वर्ग के बताए जा रहे हैं. मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में यह पहली बार है, जब तदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी छेड़छाड़ की जा रही है.
70 हजार नाम काटने की तैयारी: बूंदी कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि बूंदी जिले में 70 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की योजनाबद्ध तैयारी है. कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसे सफल नहीं होने देगी. पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने आरोप लगाया कि बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन और फॉर्म भरवाने के बावजूद अब उन पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है.
