कानपुर में गरजे भाजयुमो अध्यक्ष; बोले–2027 विधानसभा चुनाव में फिर बनेगी योगी सरकार
डॉ. रोहित मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की बयानबाजी उनके चरित्र और भगवा, त्याग, समर्पण के प्रति उनकी सोच उजागर करती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:01 AM IST
कानपुर: भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा के कानपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान डॉ. रोहित मिश्रा ने संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने पर शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया.
साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन के दम पर प्रदेश में फिर से ऐतिहासिक जीत होगी.
संगठन की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता धरातल पर उतरकर काम करना और अधिक से अधिक युवाओं को संगठन के साथ जोड़ना है.
उन्होंने कहा कि भाजयुमो का हर कार्यकर्ता क्षेत्र के विकास, आम जनता की समस्याओं के समाधान और सांगठनिक विस्तार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के साथ मैदान में काम करेगा.
विपक्षी दलों, विशेषकर अखिलेश यादव के बयानों पर हमला बोलते हुए डॉ. रोहित मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की बयानबाजी उनके चरित्र और भगवा, त्याग, समर्पण के प्रति उनकी सोच को उजागर करती है.
उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, क्रांति की इस ऐतिहासिक धरा और पावन पौराणिक शहर कानपुर में आज युवाओं का जो अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा है वह साफ गवाही दे रहा है कि - 2027 के महासंग्राम में विजय का परचम लहराने के लिए हमारे युवा पूरी तरह तैयार हैं! pic.twitter.com/GkvmqTTE3f— Dr. Rohit Mishra (@irohitmishrabjp) August 4, 2026
उन्होंने कहा कि इसका जवाब भाजपा को देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से इसका करारा और सशक्त जवाब देगी.
सीजेपी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि वह बच्चे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अभिभावक हैं. अगर उनसे कुछ गलतियां हुई थीं, तो वह उसमें सुधार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें माफ किया है. स्वागत कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में भाजयुमो के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे.
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