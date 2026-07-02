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भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा बोले- युवाओं को गुमराह कर रही BAP, कांग्रेस को भी घेरा...

शंकर गोरा ने कहा- कांग्रेस ने युवाओं का भविष्य खराब किया, जबकि बीएपी आदिवासी युवाओं को गुमराह कर रही है.

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भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 3:25 PM IST

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डूंगरपुर: भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे. जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे तीजवड़ स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां आयोजित छात्र सम्मेलन एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने तीर-कमान और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया.

युवा संवाद के दौरान गोरा ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं से भाजपा से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में "युवा संवाद" अभियान के जरिए युवाओं की समस्याएं सुनने और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है.

शंकर गोरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dungarpur)

जुबानी हमला बोलते हुए गोरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में लगातार पेपर लीक होने से लाखों युवाओं, विशेषकर गरीब, किसान और आदिवासी परिवारों के बच्चों के सपने टूटे. भाजपा सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है.

पढ़ें : शंकर गोरा बोले- जूली को डोटासरा बोलने नहीं देते, राहुल गांधी-पायलट और कार्यकारिणी पर कही ये बड़ी बात

टीएसपी क्षेत्र की राजनीति का उल्लेख करते हुए गोरा ने भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) को भी निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएपी ने क्षेत्र के युवाओं को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें विकास के मुद्दों से भटकाया. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सांसद राजकुमार रोत को कांग्रेस शासन में प्रताड़ित किए जाने के बावजूद कांग्रेस को समर्थन दिया गया, जिसे क्षेत्र के युवाओं ने पसंद नहीं किया.

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भाजपा कार्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat Dungarpur)

गोरा ने कहा कि भाजपा अब टीएसपी क्षेत्र में युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है. इसके तहत लगातार युवा संवाद कार्यक्रम, रोजगार मेलों का आयोजन और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि आदिवासी युवाओं को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ें.

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SHANKAR GORA IN DUNGARPUR
MISLEADING THE YOUTH
टीएसपी क्षेत्र की राजनीति
BJYM TARGETS BAP

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