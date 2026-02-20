दिल्ली AI समिट विवाद ने पकड़ा तूल: कांग्रेस को जवाब- जयपुर में PCC वॉर रूम के बाहर भाजयुमो का प्रदर्शन
यह प्रदर्शन नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में किया गया.
Published : February 20, 2026 at 8:05 PM IST
जयपुर : दिल्ली AI समिट विवाद ने तूल पकड़ लिया है. भाजपा ने देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. भाजयुमो ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में जयपुर में पीसीसी वॉर रूम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में किया गया. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी लगाकर कांग्रेस के खिलाफ रोष जताया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए.
विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका स्वीकार कर रहा है. ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कांग्रेस के विरोध को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इससे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
गोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सकारात्मक पहल का समर्थन करने के बजाय राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है. यह आचरण युवाओं और देश के भविष्य के हित में नहीं है.
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संगठन राष्ट्रविरोधी और विकास-विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने घोषणा की कि प्रदेशभर में कांग्रेस के इस रवैये के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इससे युवाओं को बताएंगे कि तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े विषयों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए.
इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 जैसे गौरवशाली मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक है। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख को धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास इनकी राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) February 20, 2026
राष्ट्रहित सर्वोपरि: प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. गोरा ने कहा कि देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए. देश की प्रगति, सम्मान और तकनीकी विकास की दिशा में समर्थन करना चाहिए. नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था. इसी के खिलाफ भाजयुमो ने जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के वॉर रूम का घेराव किया. प्रदर्शन को देखते पुलिस जाप्ता तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा गया.
