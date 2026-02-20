ETV Bharat / state

दिल्ली AI समिट विवाद ने पकड़ा तूल: कांग्रेस को जवाब- जयपुर में PCC वॉर रूम के बाहर भाजयुमो का प्रदर्शन

जयपुर : दिल्ली AI समिट विवाद ने तूल पकड़ लिया है. भाजपा ने देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. भाजयुमो ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में जयपुर में पीसीसी वॉर रूम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में किया गया. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी लगाकर कांग्रेस के खिलाफ रोष जताया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए.

विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका स्वीकार कर रहा है. ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कांग्रेस के विरोध को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इससे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

भाजयुमो का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

गोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सकारात्मक पहल का समर्थन करने के बजाय राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है. यह आचरण युवाओं और देश के भविष्य के हित में नहीं है.