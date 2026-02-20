ETV Bharat / state

दिल्ली AI समिट विवाद ने पकड़ा तूल: कांग्रेस को जवाब- जयपुर में PCC वॉर रूम के बाहर भाजयुमो का प्रदर्शन

यह प्रदर्शन नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में किया गया.

Policemen stopping BJYM workers
भाजयुमो कार्यकर्ताओं को रोकते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 20, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दिल्ली AI समिट विवाद ने तूल पकड़ लिया है. भाजपा ने देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. भाजयुमो ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में जयपुर में पीसीसी वॉर रूम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में किया गया. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी लगाकर कांग्रेस के खिलाफ रोष जताया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए.

विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका स्वीकार कर रहा है. ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कांग्रेस के विरोध को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इससे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

भाजयुमो का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

गोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सकारात्मक पहल का समर्थन करने के बजाय राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है. यह आचरण युवाओं और देश के भविष्य के हित में नहीं है.

BJYM workers moving towards the PCC war room in Jaipur.
जयपुर में पीसीसी वार रूम की ओर बढ़ते भाजयुमो कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: AI समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संगठन राष्ट्रविरोधी और विकास-विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने घोषणा की कि प्रदेशभर में कांग्रेस के इस रवैये के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इससे युवाओं को बताएंगे कि तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े विषयों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए.

राष्ट्रहित सर्वोपरि: प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. गोरा ने कहा कि देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए. देश की प्रगति, सम्मान और तकनीकी विकास की दिशा में समर्थन करना चाहिए. नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय AI समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था. इसी के खिलाफ भाजयुमो ने जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के वॉर रूम का घेराव किया. प्रदर्शन को देखते पुलिस जाप्ता तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखा गया.

पढ़ें: 'ये है कांग्रेस का दिवालियापन...', भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी

TAGGED:

BJYMS REPLY TO CONGRESS
SLOGANS AGAINST RAHUL GANDHI
YOUTH CONGRESS PROTEST IN DELHI
PROTEST OUTSIDE PCC WAR ROOM
DELHI AI SUMMIT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.