लखनऊ में BJP युवा मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन; बसपा प्रमुख ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- 'देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाये'
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 'एआई समिट' में की गई नारेबाजी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया धरना-प्रदर्शन.
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 'एआई समिट' में की गई नारेबाजी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उनको रोक लिया. कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई.
बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश की बदनामी की है. जनता समय आने पर उनको जवाब देगी. दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है.
नई दिल्ली में आयोजित ’एआई इम्पैक्ट समिट’, जिसमें देश व विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेन्ट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खि़यों में था, इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्द्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताये जा रहे हैं, वह…— Mayawati (@Mayawati) February 21, 2026
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि 'नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट', जिसमें देश और विदेश के कई प्रमुख लोग आमंत्रित थे और यह इवेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था, इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्द्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताये जा रहे हैं, वह अति-अशोभनीय व निन्दनीय है. अगर यह सम्मेलन अन्तरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किन्तु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिन्ता की बात है अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाये तो यह उचित होगा.'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बजट सत्र पर बोलते हुए विधानसभा में भी इस घटना पर रोष व्यक्त किया था. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में हजरतगंज के वीवीआईपी गेस्ट हाउस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया.
