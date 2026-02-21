दिल्ली: दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्लाबोल! वीरेन्द्र सचदेवा को पुलिस ने किया डिटेन
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच हुआ है. दिल्ली बीजेपी ने कल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी शक्ति और एआई क्षेत्र में बढ़ते नेतृत्व को देख रहा है, तब कांग्रेस ने देश को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा करने का प्रयास किया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कांग्रेस का यह प्रदर्शन महज संयोग नहीं, बल्कि एक प्रयोग है. इसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी के घर पर लिखी गई थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके.
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन
कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. प्रदर्शन में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की. जिसके बाद पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा को डिटेन किया है.
क्यों भड़का विवाद: दरअसल, शुक्रवार दोपहर में भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर घुस गए थे और बेरोजगारी के मुद्दे पर शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे थे. भाजपा का दावा है कि यह पूरी घटना पूर्व-नियोजित थी और विपक्ष भारत की आर्थिक व तकनीकी प्रगति को पचा नहीं पा रहा है.
