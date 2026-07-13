BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से माला पहनाई, भव्य स्वागत; 3.5 किमी लंबा रोड शो किया
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने से इस रूट से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कत जरूर हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 11:24 AM IST
लखनऊ: भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा का लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. प्रदेश कार्यालय पर पदभार ग्रहण करने पहुंचे रोहित मिश्रा को 1090 चौराहे पर क्रेन से माला पहनाई गई. इस दौरान करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया गया. जाम लगने से आम लोगों को दिक्कत हुई.
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी किसी तरह के कोई डायवर्जन प्लान जारी नहीं किया गया था. इसकी वजह से लोगों की दिक्कतों में इजाफा हुआ. करीब 16 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के कई मोर्चा के पदाधिकारियों के नाम का एलान किया गया था. इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. रोहित मिश्रा को दी गई थी. रविवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया.
प्रतापगढ़ के रहने वाले रोहित मिश्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं. 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे. 2017-18 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. रविवार को हजरतगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के लिए निकले तो 1090 चौराहा से लेकर पार्टी कार्यालय तक जगह-जगह पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए उमड़ पड़े.
1090 चौराहे पर फूलों की माला लेकर एक क्रेन सुबह ही खड़ी कर दी गई थी. दोपहर एक बजे के बाद अध्यक्ष रोहित मिश्रा इस स्थान पर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने इसी क्रेन से उन्हें माला पहनाई. ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर झूमे और अपने नेता का जोरदार स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी की.
मैं सदैव यहाँ उपस्थित युवा तरुणाई के साथ चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहूँगा।आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा मेरा धर्म भी है और संकल्प भी।आज आप सभी ने जो समर्थन, आशीष और प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।— Dr. Rohit Mishra (@irohitmishrabjp) July 12, 2026
भारत माता की जय!
वंदे मातरम्! pic.twitter.com/oYtoyYfGGs
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने से इस रूट से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कत जरूर हुई. गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं. हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर यातायात सुचारू रूप से संचालित कराया.
पार्टी कार्यालय पहुंचने पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा कार्यकर्ताओं से संवाद किया. आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जमकर मेहनत करने का मंत्र दिया. साथ ही किस तरह से युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पार्टी के साथ जोड़कर आगामी 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करे, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई.
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