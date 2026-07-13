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BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से माला पहनाई, भव्य स्वागत; 3.5 किमी लंबा रोड शो किया

BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से माला पहनाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा का लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. प्रदेश कार्यालय पर पदभार ग्रहण करने पहुंचे रोहित मिश्रा को 1090 चौराहे पर क्रेन से माला पहनाई गई. इस दौरान करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया गया. जाम लगने से आम लोगों को दिक्कत हुई. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी किसी तरह के कोई डायवर्जन प्लान जारी नहीं किया गया था. इसकी वजह से लोगों की दिक्कतों में इजाफा हुआ. करीब 16 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के कई मोर्चा के पदाधिकारियों के नाम का एलान किया गया था. इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. रोहित मिश्रा को दी गई थी. रविवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया. BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से माला पहनाई. (Video Credit: ETV Bharat) प्रतापगढ़ के रहने वाले रोहित मिश्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं. 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे. 2017-18 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. रविवार को हजरतगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के लिए निकले तो 1090 चौराहा से लेकर पार्टी कार्यालय तक जगह-जगह पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए उमड़ पड़े.