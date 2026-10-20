भाजपा युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम घोषित, छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र नाग बने BJYM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी ?
भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम का ऐलान हो गया है. भूपेंद्र नाग को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रहने वाले भूपेंद्र नाग को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके साथ छह अन्य नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, सह-प्रभारी सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
बीजेपी युवा मोर्चा में नई नियुक्तियां
छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, नागालैंड के अरविंद दमानी, तेलंगाना की मालोथ कोमली नाइक, बिहार के राज राजेंद्र सिंह और पश्चिम बंगाल के विधायक सौमेन करफा को नियुक्त किया गया है.
भाजपा युवा मोर्चा में कौन कौन बने राष्ट्रीय महामंत्री ?
राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बडजेना, उत्तर प्रदेश के हर्ष वर्धन सिंह और आंध्र प्रदेश के मित्त वामशी कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई है. वही राष्ट्रीय मंत्री के पद पर असम के बिस्वजीत खौंड, मध्य प्रदेश के आशीष बन गए, महाराष्ट्र की सयाली रघुनाथ कुलकर्णी, राजस्थान के हिमांशु शर्मा, पंजाब के सरदार अरमानजोत बरार, बिहार के अमन यादव और झारखंड के राहुल झा को नियुक्त किया गया है.
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष के पद पर राजस्थान के देवव्रत सिंह राजावत को नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी गुजरात के ध्रुव पंडित को दी गई है. जबकि दिल्ली के मोहित सोनी को राष्ट्रीय कार्यालय सह-प्रभारी बनाया गया है.
नीति एवं शोध प्रभारी के पद पर तेलंगाना की अखिला बंदम और सह-प्रभारी के पद पर गुजरात के रंगम त्रिवेदी, तेलंगाना के कमल मदीशेट्टी तथा हरियाणा की डॉ. रमा बल्हारा को नियुक्त किया गया है. मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी बिहार के हिमांशु यादव को दी गई है. वहीं मीडिया सह-प्रभारी के पद पर दिल्ली की शिवानी सिंह, हिमाचल प्रदेश के अतुल ठाकुर और दिल्ली के विशु बसोया को नियुक्त किया गया है. सोशल मीडिया प्रभारी के पद पर दिल्ली की अपूर्वा सिंह और सोशल मीडिया सह-प्रभारी के पद पर बिहार के मानवेंद्र चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है.