ETV Bharat / state

भाजपा युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम घोषित, छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र नाग बने BJYM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी ?

भूपेंद्र नाग ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रहने वाले भूपेंद्र नाग को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके साथ छह अन्य नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, सह-प्रभारी सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

बीजेपी युवा मोर्चा में नई नियुक्तियां छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, नागालैंड के अरविंद दमानी, तेलंगाना की मालोथ कोमली नाइक, बिहार के राज राजेंद्र सिंह और पश्चिम बंगाल के विधायक सौमेन करफा को नियुक्त किया गया है.