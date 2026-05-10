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लखनऊ में BJP युवा मोर्चा के नेता को मारी गोली; लखनऊ टॉमा सेंटर में भर्ती, हालत गंभीर

लखनऊ में BJP युवा मोर्चा के नेता को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के बाजार खाला थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के नेता चेतन तिवारी को गोली मार दी गई. गोली लगने से चेतन तिवारी मौके पर ही गिर पड़े, जिन्हें बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. घटना की सूचना पर ACP और थाना प्रभारी तालकटोरा घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे.

पुलिस के मुताबिक, लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र के मेंहदीगंज के पास भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता चेतन तिवारी निर्माण कार्य करवा रहे थे. इसी दौरान वहां पहुंचे युवक वैभव बाजपेयी ने उन पर लगातार कई फायर झोंक दिए.

इनमें से दो गोली चेतन के कमर में लगी है, जिससे वह घायल होकर वहीं पर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चेतन को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जहां पर चेतन का इलाज जारी है.