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कानपुर में महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने जताया गुस्सा, फूंके पुतले

बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला मंत्री एडवोकेट मीनाक्षी गुप्ता ने की. ( ETV Bharat )

दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर फूटा.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पास कराने के रास्ते में आ रही रुकावटों के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार माना और जमकर नारेबाजी की.

बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला मंत्री एडवोकेट मीनाक्षी गुप्ता ने की.

कानपुर: गुमटी चौराहा स्थित रामकृष्ण नगर में बुधवार को महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई.

महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के पुतलों को जलाकर अपना विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान बोलने वालों ने साफ किया कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए यह कानून बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष की वजह से इसे लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, जो कि बेहद दुखद है.

प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने जोश के साथ कहा कि जब भी महिलाओं के हक और अधिकारों की अनदेखी होगी, वे इसी तरह सड़कों पर उतरकर अपना विरोध करेंगी. उनका मुख्य आरोप था कि महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण के रास्ते में जानबूझकर रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जिसके विरोध में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले जलाए गए.

इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं, जिनमें मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सीमा, रीता पासवान, सविता, मानसी, श्रुति और आकांक्षा समेत कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हुईं. सभी ने एक सुर में महिला आरक्षण को महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की.