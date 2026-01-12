ETV Bharat / state

नितिन नबीन का गुरुग्राम में ग्रैंड वेलकम, जेसीबी और ड्रोन से फूलों की बारिश, स्वागत में उमड़ी भाजपा की युवा शक्ति

पहली बार हरियाणा पहुंचे भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत में गुरुग्राम में भाजपा की युवा शक्ति उमड़ पड़ी

BJP youth power gathered to welcome Nitin Nabin showering flowers from JCBs and drones
नितिन नबीन का गुरुग्राम में ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 9:16 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में प्रवेश करते हुए एम्बियंस मॉल के पास एक खुली गाड़ी में नितिन नबीन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और भाजपा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या चढ़ गए. इसके बाद युवाओं ने उनके ऊपर चार जेसीबी से फूल बरसाएं. इस दौरान फूल बरसाने में युवाओं के बीच होड़ देखने को मिली. कुछ युवा अपने-अपने ड्रोन उड़ाकर चारों नेताओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे. सैकड़ों मोटरसाइकिल नितिन नबीन के काफिले की अगुवाई कर रही थी. पहली बार हरियाणा की धरती पर कदम रखने वाले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने युवा नेताओं की भीड़ की हौंसला अफजाई करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा किए गए इस स्वागत से वे अभिभूत हैं.

नितिन नबीन ने रैली को किया संबोधित : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है. स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब-जब देश आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा, उस ऊंचाई का नेतृत्व युवा करता दिखाई देगा. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि देश का युवा विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन को पूरा करने में अपना योगदान दें. भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आज हम इस बात के साक्षी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को प्रेरणा और नेतृत्व दिया है. युवाओं का आह्वान करते हुए नबीन ने कहा कि हम सभी को मिलकर विकसित भारत बनाना है और युवाओं को नेतृत्व के लिए आगे आना होगा. इस दौरान उन्होंने प्रेरणा पुरूष स्वामी विवेकानंद को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन भी किया.

नितिन नबीन का गुरुग्राम में ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)

वंशवाद की नहीं, कर्मठता की पूजा : इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विवेकानंद की जन्म जयंती का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है. उन्होंने मां शीतला और गुरु द्रोण की पवित्र धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि नितिन नबीन के आने से हरियाणा के युवाओं में नई उर्जा का संचार होगा. उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को विश्व मंच पर स्थापित किया. भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई. स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संन्यासी नहीं, बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को खुद पर विश्वास होना चाहिए. भगवान भी उस व्यक्ति की ही सहायता करते हैं जिनका खुद पर विश्वास हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन सभी युवाओं को विवेकानंद जी के शब्दों, उनके चरित्र और जीवन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए.

सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
नितिन नबीन के स्वागत में उमड़ी भाजपा की युवा शक्ति (Etv Bharat)
नितिन नबीन (Etv Bharat)

