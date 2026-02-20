ETV Bharat / state

बनारस में बीजेपी UP, बिहार और उत्तराखंड के बड़े नेता क्यों जुटे, जानिए

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में यूपी समेत उत्तराखंड और बिहार के भाजपा पदाधिकारियों की गुरुवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष नेताओं के साथ यूपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की. सारनाथ स्थित केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के उत्तर-पूर्व जोन की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में वैचारिक संकल्प और संगठनात्मक रणनीति के पर मंथन हुआ.

बैठक में तीनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन के प्रमुख नेताओं ने भाग लेकर बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में मंथन किया. बैठक के उद्घाटन सत्र में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर भारत माता, पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा वंदे मातरम का सामूहिक गान किया. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ.



राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने उद्घाटन और समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण भाजपा का मूल ध्येय है. इसके लिए आयोजित यह प्रशिक्षण अभियान राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है. प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है, जिससे कार्यकर्ताओं का बौद्धिक और वैचारिक विकास होता है.

उन्होंने कहा कि भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इसके साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी बढ़ी हैं. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना आवश्यक है. यह महाअभियान राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का महायज्ञ है और प्रशिक्षण वर्ग सादगीपूर्ण तथा सामाजिक सहयोग से संपन्न होना चाहिए. उन्होंने सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी चिंतन, अनुशासन और राष्ट्रभावना को आत्मसात करने पर बल दिया.



राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि 7 मार्च से 14 अप्रैल तक मंडल स्तर और 15 अप्रैल से 20 मई तक जिला स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण होगा. कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत भाजपा की विचारधारा का आधार हैं और यह प्रशिक्षण केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि वैचारिक सशक्तिकरण का अभियान है, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत होगा.