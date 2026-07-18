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सिर्फ चुनाव के समय नहीं 24 घंटे और 365 दिन जनता के बीच रहकर काम करती है भाजपा: हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के हाल ही में संपन्न 12 वार्ड कमेटी के चुनाव में 10 वार्ड कमेटी में जीत दर्ज की है. दिल्ली भाजपा में डेढ़ महीने पहले हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद यह पहला चुनाव था जिसमें दिल्ली भाजपा ने अपनी रणनीति और राजनीतिक सूझबूझ से आम आदमी पार्टी को वेस्ट जोन और सिटी एसपी जोन जैसे दो ऐसे वार्ड में भी पराजित कर दिया जहां भाजपा बहुमत में नहीं थी. इसके साथ ही वार्ड कमेटी चुनाव से पहले निगम में तीसरे बड़े दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के 16 पार्षदों का विलय कराकर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता का परिचय दिया.

इससे सिर्फ निगम में ही भाजपा मजबूत नहीं हुई बल्कि यह भी संदेश गया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद भाजपा की राजनीति से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दो करोड़ रुपये तक का फंड जो प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड में काम कराने के लिए आवंटित किया है उससे पार्षद भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं. ईटीवी भारत ने दिल्ली भाजपा को मजबूत करने और संगठन व सरकार के बीच तालमेल बैठाकर आगामी निगम चुनाव में किस तरह से दिल्ली भाजपा अपना और बेहतर प्रदर्शन करेगी. साथ ही जिला कमेटियों के गठन के बाद अब प्रदेश कमेटी के गठन का लोगों को इंतजार है, वह इंतजार कब तक खत्म होगा. इन सभी मुद्दों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश.

24 घंटे और 365 दिन जनता के बीच रहकर काम करती है भाजपा-हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

सवाल: डेढ़ महीने पहले आपको नई जिम्मेदारी मिली है. इस नई जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं,क्या आपको कोई चुनौतियां भी दिखती हैं.

जवाब: देखिए यह जिम्मेदारी किसी भी कार्यकर्ता को मिल सकती है भाजपा में. हमारे यहां हर तीन या साढ़े तीन साल बाद अक्सर बदलाव होता है. व्यक्ति चाहे वह अध्यक्ष हो, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही काम करता है ऐसा नहीं है. पूरी टीम एक काम करती है, पूरा संगठन काम करता है. जिम्मेदारी की पैटर्न बदलती है. हमारे यहां संगठन में जिम्मेदारी का बदलना स्वाभाविक है.

सवाल :दिल्ली में भाजपा की सरकार है. सरकार और संगठन के साथ आपको तालमेल बैठाना है. ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस पर क्या कहेंगे.

जवाब: भाजपा एक बड़ा संगठन है. यह ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन है जो देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं.पार्टी की नीतियों के आधार पर ही सरकार भी चलती है और संगठन भी चलता है. क्योंकि बेसिक सेम है. सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है. दिल्ली का संगठन भी सरकार के साथ तालमेल बैठाकर काम करता है.

केजरीवाल दोबारा से बन गए हैं राजनीतिक हिंदू- हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

सवाल: आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद निगम की वार्ड कमेटी का चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा ने पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन किया है. कैसे रणनीति बनी और कैसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की. एक पार्षद तो वोटिंग से पहले भाजपा में शामिल भी हो गए.

जवाब: जब निगम में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी. इनका मेयर भी बना. एक-डेढ़ साल तक इनका मेयर रहा. लेकिन, निगम के जो मूलभूत काम दिल्ली की जनता के लिए होते हैं वह आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई. न उन्होंने अपने समय में निगम की एडहॉक कमेटियों का गठन किया. न जो जोन्स हैं उनका गठन होने दिया. सिर्फ मेयर बनकर रह गए. निगम की एक सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है स्थाई समिति जो फाइनेंस से संबंधित काम देखती है न उसका वो गठन कर पाए. इसकी वजह से डेढ़ साल में दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं हुआ.इसलिए आम आदमी पार्टी के जो पार्षद जनता ने चुनकर भेजे थे उनको घुटन महसूस होने लगी. वे अपनी जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे थे. इस घुटन के चलते और 2024 में देश की जनता ने तीसरी बार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना. प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही एजेंडा है देश का, दिल्ली का और 140 करोड़ देशवासियों का विकास कैसे हो. इसलिए इन सब नीतियों से प्रभावित होना भी स्वाभाविक है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे. उनसे भी त्रस्त होकर के आम आदमी पार्टी के बहुत से पार्षद पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई. फिर उसके बाद वे अभी कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए.



सवाल : दो जोन वेस्ट और सिपी एसपी जोन में कैसे भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ, जबकि भाजपा के पास वहां बहुमत नहीं था.

जवाब: जोन के चुनाव में पार्षद को वोट देना होता है. इसमें वह अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं कि कौन उनके इलाके का विकास करा सकता है. इसमें पार्टी की ज्यादा भूमिका नहीं होती. लेकिन, यह जरूर है कि एक दल से संबंधित होकर वह चुनाव लड़ते हैं. इसमें यह भी समझ में आता है कि जब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व विकास करना तो दूर विकास के एजेंडे पर बात भी नहीं करता है. इसलिए हर पार्षद स्वतंत्र है इस बात के लिए कि उसको अपना जोन का चेयरमैन किसको चुनना है. इसमें मुख्य बात यह होती है क्रॉस वोटिंग की बात नहीं.