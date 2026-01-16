ETV Bharat / state

नितिन नबीन का चूड़ा-दही भोज आज, NDA के सभी नेताओं को न्यौता, गठबंधन की एक जुटता का होगा प्रदर्शन

पटना: बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू से ही चूड़ा-दही भोज देने की परंपरा रही है. पटना में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी के न्यू पटना क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से खास माना जा रहा है. कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन द्वारा आयोजित यह पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन रहा, जिसमें सत्ता और संगठन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे एक मंच पर नजर आएंगे.

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा आयोजन: राजनीतिक दृष्टिकोण से आज सभी की नजर नितिन नबीन के द्वारा दी जा रही मकर संक्रांति के भोज पर रहेगी. बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नबीन लगातार सक्रिय भूमिका में दिख रहे हैं. मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन कर उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा के साथ-साथ संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी.

राज्यपाल और CM को निमंत्रण: बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आयोजन नितिन नबीन के नए दायित्व की औपचारिक शुरुआत होगी. इस भोज के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित बिहार सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था. इसके अलावा एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया.

एनडीए की एकजुटता का संदेश: नितिन नबीन के बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चूड़ा-दही का यह भोज केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके जरिए एनडीए की एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा. शुक्रवार को होने वाले इस आयोजन में गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देगी कि एनडीए पूरी तरह संगठित और मजबूत है.