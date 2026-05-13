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रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू, सीएम साय सहित सभी मंत्री और विधायक शामिल

रायपुर में हो रही बीजेपी कार्यसमिति कि इस बैठक में आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पार्टी के कार्यों और आगामी विषयों पर भी चर्चा होगी.

रायपुर: भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद हैं.

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक

इसके पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक हुई. शाम 6 बजे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे. बैठक में संगठनात्मक काम को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर चर्चा हुई.

भाजपा कोर ग्रुप में बदलाव

वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई. इस बैठक में छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया. इस कमेटी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और दोनों उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को रखा गया. वहीं कई बड़े नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है. जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल शामिल है.