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लखनऊ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक; 16 प्रस्ताव पास, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने रखा, ब्रजेश पाठक ने किया अनुमोदन

लखनऊ: भाजपा की डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को शुरू हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे सत्र में कुल 16 प्रस्ताव पास किए गए हैं. इन प्रस्तावों में सरकार की कार्यशैली और योजनाओं का जिक्र शामिल है.

कार्यसमिति के दूसरे सत्र में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. इस दौरान मंच पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी मौजूद थीं.

प्रस्ताव में क्या

प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश की यह कार्यसमिति प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण करने पर अपने जननेता के प्रति हार्दिक अभिनंदन एवं सम्मान व्यक्त करती है. 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में, अपने सार्वजनिक जीवन की उनकी यात्रा राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्वर्णिम अध्याय है. उत्तर प्रदेश में 2014 से परिवर्तन की बयार आरंभ हुई. 2017 में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश बदलाव की राह पर कई कदम आगे बढ़ा है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में 2022 में दूसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी. 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया और अब 2027 में प्रदेश की जनता तीसरी बार भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश देने जा रही है. 2017 और उसके बाद 2022 में आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही व्यापक परिवर्तन होने लगा. जब भाजपा की सरकार बनी तब 12.88 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश मिला था, जिसे सरकार ने अपने दस वर्षों के कार्यकाल में लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचा दिया है. 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का हमारी सरकार का लक्ष्य है.

बुनियादी ढांचे में निवेश से विकास: प्रस्ताव में कहा गया है कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसके पीछे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और बदहाल कानून व्यवस्था एक बड़ा कारण था. सड़कों की खस्ता हालत, अधूरी परियोजनाएं और कनेक्टिविटी की कमी ने औद्योगिक विकास की राह में रोड़ा अटका रखा था. उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस मोर्चे पर आक्रामक रणनीति अपनाई, एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया और प्रदेश का नक्शा बदल दिया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे ने आवागमन को न सिर्फ सुगम बनाया, बल्कि औद्योगिक क्लस्टरों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया. हवाई अड्डों के विस्तार और नए एयरपोर्ट की योजनाओं ने प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है.

नई पहचान की ओर प्रदेश: कानून-व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का सीधा असर निवेश पर पड़ा. सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया. रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डेटा सेंटर, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और 7.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग शीघ्र प्रस्तावित है. डिफेंस कॉरिडोर ने प्रदेश को सामरिक और औद्योगिक दृष्टि से नई पहचान दी. लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा और अलीगढ़ रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में उभरे.

विकास, सुशासन और जनविश्वास

उत्तर प्रदेश केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दिशा तय करने की क्षमता रखने वाला प्रदेश है. हमारे सामने आज प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्य है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट में प्रदेश के लिए लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था. इसके बाद लगभग 59 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट आया, जिससे प्रदेश के बजट का आकार लगभग 9.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह बजट पिछले दस वर्षों में प्रदेश में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की प्राथमिकताओं को दर्शाता है. प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, कस्बे, छोटे नगर और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की समान गति पहुंचे.

कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और सुशासन

विकास के लिए सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है। निवेश के लिए विश्वास चाहिए, उद्योग के लिए अनुकूल माहौल चाहिए और सामान्य नागरिक के जीवन में सुरक्षा का भाव होना चाहिए. उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को धरातल पर उतारकर हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं. डबल इंजन की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नशे और अपराध से बचाने, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के विषय में प्रभावी भूमिका निभा रही है. वन प्रोडक्ट' माफियाओं और संगठित गिरोहों की कमर टूट चुकी है.

लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता

कार्यसमिति लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और नागरिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है. आज देश में हताश और पराजित विपक्ष लोगों को भड़काकर अराजकता की राह पर उतर आया है. वर्षों से जनता के मुद्दों और दिलों से दूर विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता में आने के बजाय अराजकता को अपना आधार बनाकर रिजीम चेंज की बात कर रहा है और तानाशाही शासन व्यवस्था लाना चाहता है. बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए संविधान का यह सीधा अपमान है. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति लोकतंत्र के अनैतिक साजिश का विरोध करती है. भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ' के अपहरण की इस अपने संकल्प के साथ जन-जन के बीच जाएगी और विपक्ष को बेनकाब करेगी.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है. सपा-बसपा काल में गरीबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली थी. भाजपा सरकार ने आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर कार्य कर विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है. योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुँचे, यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है.

किसानों का सम्मान

पिछले दस वर्षों में किसानों की आय, कृषि लागत, सिंचाई, फसल का उचित मूल्य और कृषि आधारित रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया है. भाजपा सरकार में 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई और 780 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. सरकार ने किसानों को अधिक मूल्य देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है. सपा सरकार में किसानों का भुगतान वर्षों तक बकाया रहता था और आए दिन धरना-प्रदर्शन होते थे, वहीं भाजपा सरकार गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दे रही है. हमने 2017 से अब तक गन्ना किसानों के बैंक खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है.

महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय