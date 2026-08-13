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स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने घरों पर लगाएंगे तिरंगा, जानें क्या है तैयारी

रांचीः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने-अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे. पार्टी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत इन दिनों तिरंगा यात्रा पूरे राज्यभर में चल रहा है. हर घर तिरंगा लगाने के इस अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार पर सशुल्क काउंटर लगाकर तिरंगे की बिक्री शुरू कर दी गई है. इसके अलावा सभी जिलों को मंडल स्तर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया जा रहा है.

प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप के अनुसार तिरंगा हमारे देश की आन-बान-शान है. इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है. ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा हर घर पर लगाया जाएगा. इससे पहले राज्यभर में अभी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. इसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जनता के माध्यम से आदर प्रकट करते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर साल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले राष्ट्रीय ध्वज सम्मान प्रकट करते हैं. इस तिरंगे की रक्षा में हमारे लाखों लोगों ने अपना प्राण न्योछावर किए हैं. ऐसे में हम सभी इस तिरंगे की शान बनी रहे इसके लिए हमेशा समर्पित रहते हैं.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य की जनता से आह्वान किया गया है कि अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर इसके प्रति आस्था प्रकट करें. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता तक अपने घरों पर तिरंगा लगाने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करने की कोशिश करने में जुटी है. पिछले दिनों राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए थे.